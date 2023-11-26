Музей Победы отметил День матери праздничным концертом и памятной экскурсией

В Музее Победы сегодня, 26 ноября, отметили День матери. Маленькие гости главного здания на Поклонной горе особенно оценили мастер-классы, где смогли сделать подарок своим мамам.

"Мы рады, что в этот чудесный праздник в музей пришли сотни мам с детьми. Надеемся, наша программа подарила посетителям хорошее настроение и воскресный день был полон ярких впечатлений", — указали в пресс-службе Музея Победы.

В Зале Славы Музея Победы гости мероприятия встретились с уполномоченным по правам ребёнка в Московской области, координатором женского движения "Единая Россия" Московской области Ксенией Мишоновой. Мамам и жёнам бойцов СВО выразили благодарность и вручили почётные грамоты.

Концерт артистов студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск нацгвардии РФ в Музее Победы. Видео © Telegram / МуZей Победы

Артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ подготовили музыкальную программу "Я лечу над Россией". В их исполнении прозвучали лучшие произведения российской и зарубежной музыкальной классики. Кроме того, подарком для посетительниц музея стало выступление популярного оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. А ещё гости услышали атмосферные песни о женщинах, матерях и любви.





