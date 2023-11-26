Музей Победы отметил День матери праздничным концертом и памятной экскурсией
Посетители экскурсии по иммерсивной экспозиции "Подвиг народа". Фото © Пресс-служба Музея Победы
В Музее Победы сегодня, 26 ноября, отметили День матери. Маленькие гости главного здания на Поклонной горе особенно оценили мастер-классы, где смогли сделать подарок своим мамам.
"Мы рады, что в этот чудесный праздник в музей пришли сотни мам с детьми. Надеемся, наша программа подарила посетителям хорошее настроение и воскресный день был полон ярких впечатлений", — указали в пресс-службе Музея Победы.
В Зале Славы Музея Победы гости мероприятия встретились с уполномоченным по правам ребёнка в Московской области, координатором женского движения "Единая Россия" Московской области Ксенией Мишоновой. Мамам и жёнам бойцов СВО выразили благодарность и вручили почётные грамоты.
Концерт артистов студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск нацгвардии РФ в Музее Победы. Видео © Telegram / МуZей Победы
Артисты Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ подготовили музыкальную программу "Я лечу над Россией". В их исполнении прозвучали лучшие произведения российской и зарубежной музыкальной классики. Кроме того, подарком для посетительниц музея стало выступление популярного оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова. А ещё гости услышали атмосферные песни о женщинах, матерях и любви.
Вместе с этим организаторы не забыли и об исторической наполняющей праздника. Музей Победы организовал бесплатные экскурсии "Бессмертный подвиг матери" по уникальной иммерсивной экспозиции "Подвиг народа". Посетители смогли переместиться в прошлое и узнать о судьбах семей командиров Брестской крепости, подвигах матерей на оккупированных территориях, которые освоили тяжёлые мужские профессии на заводах. Гости экспозиции "побывали" на площади Великого Новгорода, в библиотеке блокадного Ленинграда, в центре одного из освобождённых европейских городов и на ступенях поверженного Рейхстага. Мероприятия в честь Дня матери прошли также и в филиалах Музея Победы.
День матери был учреждён в России в 1998 году и отмечается в последнее воскресенье ноября. Ранее россиянок с праздником трогательным видео поздравили в МЧС, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. На улицах Москвы появились милые объявления с напоминаем поздравить своих матерей.