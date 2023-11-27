На замглавы Харьковской области совершено покушение
Глава Харьковской области Ганчев сообщил о покушении на своего заместителя
На заместителя главы российской администрации Харьковской области Александра Слисаренко совершено покушение. Об этом сообщил руководитель администрации Виталий Ганчев.
"На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь", — приводит слова Ганчева РИА "Новости".
Глава администрации добавил, что жизни и здоровью Слисаренко ничего не угрожает. Сотрудники спецслужб выясняют обстоятельства покушения.
Ранее в Крыму было совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царёва. В политика дважды выстрелили, с тяжёлыми ранениями он поступил в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни нет. ФСБ задержала координатора покушения — 46-летнего жителя Ялты.
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