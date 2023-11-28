Главы ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областей создали "Содружество Донбасса"
Главы ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областей создали "Содружество Донбасса". Обложка © Shutterstock
Главы четырёх российских регионов — Ростовской, Воронежской областей, ЛНР и ДНР — подписали соглашение о создании Содружества Донбасса. Торжественная церемония прошла на территории народного военно-исторического музейного комплекса "Самбекские высоты".
Новое объединение создано в целях укрепления сотрудничества приграничных регионов во всех сферах деятельности, но основной упор сделают на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической сферах. В документе особо оговорено, что в состав содружества могут войти и другие субъекты страны.
Соглашение, регулирующее деятельность Содружества Донбасса, вступит в силу с 1 марта 2024 года и будет действовать в течение пяти лет.
Напомним, что 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны. 12 сентября нынешнего года Путин внёс в Госдуму законопроект об установке Дня воссоединения новых регионов с РФ. Документ предлагает дополнить статью 1 Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-Ф3 "О днях воинской славы и памятных датах России". Уже 19 сентября нижняя палата одобрила его, а 25 сентября это сделал Совет Федерации.