Главы ДНР, ЛНР, Ростовской и Воронежской областей создали "Содружество Донбасса"

Новое объединение создано в целях укрепления сотрудничества приграничных регионов во всех сферах деятельности, но основной упор сделают на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической сферах. В документе особо оговорено, что в состав содружества могут войти и другие субъекты страны.