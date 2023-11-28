В МИД рассказали, когда продолжится эвакуация россиян из сектора Газа

Российская сторона собирается продолжить эвакуацию соотечественников и их семей из сектора Газа после завершения гуманитарной паузы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что на фоне объявления временного перемирия Израиля и ХАМАС мероприятия по вывозу граждан приостановлены всеми государствами.

"Как только гуманитарная пауза завершится, эвакуация продолжится", — сказала Захарова.

В то же время дипломат отметила, что подавляющее большинство тех, кто подал заявки на эвакуацию, уже вывезли из зоны палестино-израильского конфликта.