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28 ноября, 16:45

В МИД рассказали, когда продолжится эвакуация россиян из сектора Газа

Захарова: Эвакуация россиян из Газы будет продолжена после гуманитарной паузы

Российская сторона собирается продолжить эвакуацию соотечественников и их семей из сектора Газа после завершения гуманитарной паузы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что на фоне объявления временного перемирия Израиля и ХАМАС мероприятия по вывозу граждан приостановлены всеми государствами.

"Как только гуманитарная пауза завершится, эвакуация продолжится", — сказала Захарова.

В то же время дипломат отметила, что подавляющее большинство тех, кто подал заявки на эвакуацию, уже вывезли из зоны палестино-израильского конфликта.

Ранее в МИД РФ сообщили, что из сектора Газа эвакуировано почти 80% россиян, обратившихся за помощью. Стоит отметить, что контрольно-пропускной пункт Рафах на границе палестинского анклава и Египта не работает на вывоз из Газы иностранцев во время гуманитарного перемирия.

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Напомним, что перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено 24 ноября. Стороны конфликта за четыре дня несколько раз обменивались пленными. 27 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что власти Израиля и руководство палестинского радикального движения ХАМАС достигли договорённости о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на два дня, то есть до 29 ноября.

Обложка ©

ТАСС / МЧС России

Наталья Исакова
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