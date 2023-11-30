Станьте "капустой": Обозначено пять главных правил, как избежать обморожения

При обморожении кожа сначала бледнеет, далее появляются пузыри, а позже развивается некроз тканей. Обычно это затрагивает выступающие части тела: уши, нос, пальцы рук и ног. Если помощь задерживается, у пострадавшего замедляется пульс, становится редким дыхание, и он теряет сознание. С рекомендациями главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России академика РАН Оксаны Драпкиной о том, как избежать этого, ознакомилось издание "ФедералПресс".

В первую очередь специалист советует соблюдать принцип многослойности в одежде, при этом верхний "слой" обязательно должен быть непромокаемым. Варежки, шапка и шарф к ношению обязательны. Очень важна правильная обувь — подходящая по размеру и сухая. Следует обработать её водоотталкивающей пропиткой, позаботиться о тёплых стельках и надеть на ноги шерстяные носки.

В мороз будет разумно отказаться от курения и алкоголя. Из-за их воздействия ухудшается кровообращение, конечности быстрее замерзают, организм теряет тепло, а отследить это вовремя не всегда удаётся из-за сниженной концентрации внимания. Также отказаться стоит от ношения металлических украшений: они могут препятствовать току крови и травмировать кожу. Во избежание замерзания врач советует двигать руками и ногами. Вернувшись домой, нужно не забыть осмотреть себя на предмет обморожений.