Станьте "капустой": Обозначено пять главных правил, как избежать обморожения
Академик РАН Драпкина: Во избежание обморожения соблюдайте принцип многослойности
При обморожении кожа сначала бледнеет, далее появляются пузыри, а позже развивается некроз тканей. Обычно это затрагивает выступающие части тела: уши, нос, пальцы рук и ног. Если помощь задерживается, у пострадавшего замедляется пульс, становится редким дыхание, и он теряет сознание. С рекомендациями главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России академика РАН Оксаны Драпкиной о том, как избежать этого, ознакомилось издание "ФедералПресс".
В первую очередь специалист советует соблюдать принцип многослойности в одежде, при этом верхний "слой" обязательно должен быть непромокаемым. Варежки, шапка и шарф к ношению обязательны. Очень важна правильная обувь — подходящая по размеру и сухая. Следует обработать её водоотталкивающей пропиткой, позаботиться о тёплых стельках и надеть на ноги шерстяные носки.
В мороз будет разумно отказаться от курения и алкоголя. Из-за их воздействия ухудшается кровообращение, конечности быстрее замерзают, организм теряет тепло, а отследить это вовремя не всегда удаётся из-за сниженной концентрации внимания. Также отказаться стоит от ношения металлических украшений: они могут препятствовать току крови и травмировать кожу. Во избежание замерзания врач советует двигать руками и ногами. Вернувшись домой, нужно не забыть осмотреть себя на предмет обморожений.
"Первая помощь при переохлаждении и отморожении одинакова: человеку требуется медленное отогревание. Нельзя растирать кожу снегом, тканью или чем-то ещё. Если на коже появились волдыри и отёки, следует обратиться к врачу. Если человек не двигается и не отвечает на вопросы, нужно вызывать скорую помощь", — написала терапевт в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что шведский лыжник Калле Хальварссон отморозил пенис во время гонки с общего старта на этапе Кубка мира в финской Руке. Спортсмен признался, что испытывал ужасную боль, когда отогревал гениталии. После этой истории врач объяснил мужчинам, реально ли отморозить половой орган. Позже уролог дал мужчинам советы, как сберечь самое дорогое зимой.
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