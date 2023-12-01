Актёр Александр Левин обвинил бывшую супругу в похищении их 4-летнего ребёнка
Актёр Александр Левин со своим сыном. Обложка © VK / Александр Левин
Актёр из сериала "Телохранитель" Александр Левин считает, что его четырёхлетнего ребёнка похитила бывшая супруга. Об этом он сообщил telegram-каналу SHOT.
По информации канала, Левин обнаружил пропажу сына Михаила накануне, 30 ноября, когда пришёл за мальчиком в детский сад. Позвонив супруге Анастасии, с которой он сейчас находится в разводе, актёр узнал, что мальчика забрала она. По её словам, "теперь они живут в новом месте".
Позже оказалось, что девушка также забрала из общей квартиры телевизор, пылесос, видеокамеру и подушки. Сама же Анастасия заявила, что никого не похищала. Более того, она подала в суд на алименты.
К настоящему времени актёр уже написал заявление по поводу похищения в полицию.
Ранее Лайф писал, что в Козельске по дороге домой из школы похитили восьмилетнюю девочку Злату. Накануне, 30 ноября, матери ребёнка прислали СМС с требованием перевести за девочку 1,5 миллиона рублей криптовалютой. Одним из подозреваемых стал отец ребёнка Михаил Малько. Примечательно, что когда-то его судили за махинации с электронной валютой. При этом было известно, что в момент похищения девочки его судили за кражу крипты. Тем не менее, по предварительным данным, мужчина не причастен к похищению. Сегодня, 1 декабря, полицейские задержали похитителей Златы. Злоумышленники бросили похищенную девочку в деревне Таратухино, расположенной примерно в 30 километрах от её родного Козельска. В итоге малышка пешком дошла до ближайшего дома. Увидев замёрзшего и напуганного ребёнка, хозяйка пустила её к себе и сразу позвонила в полицию. Вскоре ребёнка вернули домой.