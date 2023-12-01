Актёр Александр Левин обвинил бывшую супругу в похищении их 4-летнего ребёнка

Актёр из сериала "Телохранитель" Александр Левин считает, что его четырёхлетнего ребёнка похитила бывшая супруга. Об этом он сообщил telegram-каналу SHOT.

По информации канала, Левин обнаружил пропажу сына Михаила накануне, 30 ноября, когда пришёл за мальчиком в детский сад. Позвонив супруге Анастасии, с которой он сейчас находится в разводе, актёр узнал, что мальчика забрала она. По её словам, "теперь они живут в новом месте".

Позже оказалось, что девушка также забрала из общей квартиры телевизор, пылесос, видеокамеру и подушки. Сама же Анастасия заявила, что никого не похищала. Более того, она подала в суд на алименты.