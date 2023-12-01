Гергиев взял на себя ответственность за судьбу Большого театра на первой встрече с труппой
Новый гендиректор ГАБТа Гергиев встретился с коллективом театра
Новый гендиректор ГАБТа Валерий Гергиев. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Назначенный генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Валерий Гергиев встретился со своим новым рабочим коллективом. Их общение прошло в помещении Главного фойе Исторического здания ГАБТа.
Голикова, Любимова и Гергиев уезжают со встречи с коллективом ГАБТа. Видео © LIFE
Труппе нового руководителя ГАБТа представили вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Помимо них на встрече был бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которого все участники встречи поблагодарили за службу овациями. Также познакомиться с новым гендиром пришли ещё несколько десятков сотрудников из разных подразделений ГАБТа, в частности балетного и оперного коллективов, оркестра, хора и мимического ансамбля.
Гергиев сказал, что считает назначение не должность главы Большого театра большой ответственностью. Он также отметил, что сейчас совсем не подходящее время для того, чтобы работать за границей.
"Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр. <...> Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае. <...> Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома", — заявил он на встрече со служащими ГАБТа.
Напомним, сегодня стало известно о том, что Гергиев, возглавлявший Мариинский театр, назначен генеральным директором Государственного академического Большого театра России в Москве. А Владимир Урин освобождён от этой должности по собственному желанию. 16 ноября появились сообщения о том, что до конца года Гергиев сменит Урина на посту гендиректора Большого театра. Гергиев в беседе с Лайфом тогда не исключил такого развития событий. А накануне, 30 ноября, Урин встретился с коллективом Большого и заявил, что отработал последний день на этом посту.