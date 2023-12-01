Гергиев взял на себя ответственность за судьбу Большого театра на первой встрече с труппой

Труппе нового руководителя ГАБТа представили вице-премьер России Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. Помимо них на встрече был бывший генеральный директор Большого театра Владимир Урин, которого все участники встречи поблагодарили за службу овациями. Также познакомиться с новым гендиром пришли ещё несколько десятков сотрудников из разных подразделений ГАБТа, в частности балетного и оперного коллективов, оркестра, хора и мимического ансамбля.

Гергиев сказал, что считает назначение не должность главы Большого театра большой ответственностью. Он также отметил, что сейчас совсем не подходящее время для того, чтобы работать за границей.

"Ответственность огромная, я знаю, что Владимир Георгиевич сделал всё возможное, чтобы в непростые годы Большой театр обогатил свою коллекцию замечательных постановок. Я знаю, что артисты создали очень много интересных работ, работ, которые прославили этот театр. <...> Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае. <...> Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома", — заявил он на встрече со служащими ГАБТа.