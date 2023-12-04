Окончательно выбрав западный вектор развития, и без того небогатая Украина в результате стала самым бедным государством Европы. Такое мнение выразил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

"Миф о том, что Украина, выбрав курс на ЕС, стала резко богатеть, что вызвало "зависть" России, а эта "зависть" явилась причиной [конфликта], широко тиражируется на Западе. Этот миф уникален тем, что обычно политический миф хоть на чём-то да основывается, а в этом нет ни слова правды", — говорится в его статье на сайте "Другая Украина".

Медведчук добавил, что в этом году Киев полностью ощутил меры "европейского добрососедства". По его словам, Украине навязали заведомо проигрышную стратегию экономической интеграции и создали дискриминационную зону свободной торговли с Евросоюзом. Всё это сопровождается рядом новых ограничений против бизнеса в Незалежной, подчеркнул Медведчук.

Также он напомнил, что в мае этого года ЕК запретила ввоз украинских зерновых в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом польские перевозчики заблокировали движение грузовиков на пунктах пропуска на границе с Незалежной. А Венгрия в декабре перекрыла въезд для транспорта, который направляется из Словакии.

"Что это, как не открытие экономического фронта ЕС против Украины? На Украине в один голос проецируют катастрофические последствия для экономики в случае продолжения и расширения транспортной блокады", — подчеркнул Медведчук.

По его словам, Украину ждёт скачок инфляции, снижение объёмов внешней торговли и спад экономической активности. Согласно легенде о европейской интеграции, всё должно быть иначе, однако реальность совсем другая, написал Медведчук.

Политик отметил, что 2023 год в очередной раз показал — Украина в Евросоюзе никому не нужна, а курс на евроинтеграцию обернётся проигрышем в экономической сфере и потерей политического суверенитета. Сама же страна, как подчеркнул Медведчук, станет бесправной европейской провинцией. На Западе, по его словам, не скрывают, что стремятся создать новый народ, который будет очищен от памяти, веры и моральных устоев прошлого.