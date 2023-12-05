"Оставьте меня в покое": Чересчур настойчивый фотограф выбесил Лаврова на СМИД ОБСЕ
Захарова: Лавров попросил фотографа на СМИД ОБСЕ "оставить его в покое"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который произнёс фразу "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье.
Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании СМИД ОБСЕ. Видео © VK / МИД России
Во время своего выступления Лавров обратился к отвлекавшему его человеку, который находился на заседании: Can you leave me alone, please (с англ. — "Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста").
"Это был фотограф от организаторов, который, видимо, как я думаю, ориентируясь на то, что они придумали с этими фотографиями до (заседания. — Прим. Лайфа), просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам", — рассказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Напомним, 1 декабря Лавров прибыл в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Его самолёт приземлился в столице Северной Македонии в среду, 29 ноября, в 22:59 (00:59 30 ноября мск). Болгария, несмотря на свои обещания, в итоге отказала борту в пролёте, поэтому маршрут был проложен через Турцию и Грецию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил Софию за закрытие неба, заявив, что такая позиция не укладывается в голове. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, из-за которой болгарская сторона и запретила пролёт борту главы МИД РФ, назвала эти действия злобной глупостью русофобов. Возвращаться в Россию Лаврову также пришлось в облёт Болгарии.