"Оставьте меня в покое": Чересчур настойчивый фотограф выбесил Лаврова на СМИД ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, который произнёс фразу "Оставьте меня в покое" на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании СМИД ОБСЕ. Видео © VK / МИД России

Во время своего выступления Лавров обратился к отвлекавшему его человеку, который находился на заседании: Can you leave me alone, please (с англ. — "Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста").