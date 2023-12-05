Количество недовольных учеников блогера Шабутдинова увеличилось до 12 человек

Увеличилось число недовольных учеников блогера Аяза Шабутдинова. На днях в полицию обратились ещё четыре человека, и теперь общее количество составляет не менее 12, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, своё разочарование в курсах бизнес-коуча выразили жители российских регионов. Они посетовали, что просто потеряли деньги, — никакой пользы для их бизнеса наставления соучредителя "Лайк-центра" не принесли. Курсы они покупали ещё в конце 2021 года: в период с октября по декабрь.