Количество недовольных учеников блогера Шабутдинова увеличилось до 12 человек
Увеличилось число недовольных учеников блогера Аяза Шабутдинова. На днях в полицию обратились ещё четыре человека, и теперь общее количество составляет не менее 12, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, своё разочарование в курсах бизнес-коуча выразили жители российских регионов. Они посетовали, что просто потеряли деньги, — никакой пользы для их бизнеса наставления соучредителя "Лайк-центра" не принесли. Курсы они покупали ещё в конце 2021 года: в период с октября по декабрь.
Так, в числе пострадавших: 43-летний мужчина из Раменского района Подмосковья, 45-летняя женщина из Одинцова, 28-летняя девушка из Новосибирска и 41-летний москвич. Они отдали "Лайку" 400, 332, 165, 169 тысяч рублей соответственно.
Как уже рассказывал Лайф, 4 ноября Аяз Шабутдинов был арестован по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. За день до этого он прибыл в Москву из Вены, чтобы запустить новый курс. Однако планам не суждено было сбыться — на съёмной квартире его уже поджидали силовики. Ещё одним фигурантом дела является его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений. А недавно бизнес-коуча уволили из созданной им же компании.
ТАСС / Сергей Фадеичев