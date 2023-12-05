Армения собралась бойкотировать заседание ОДКБ в Москве
Спикер парламента Армении Симонян не приедет на заседание ПА ОДКБ в Москве
Спикер парламента Армении Ален Симонян. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Спикер парламента Армении Ален Симонян уведомил российских коллег о том, что делегация страны во главе с ним не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которое состоится 19 декабря в Москве. Об этом объявила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.
"Симонян не примет участия в заседании ОДКБ в Москве. Об этом он поставил в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании не примет участие и делегация парламента Армении", — уточняется в заявлении на сайте парламента.
Напомним, что на прошедший 23 ноября саммит ОДКБ в Минске собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер Александр Лукашенко. По словам политика, разногласия внутри ОДКБ нужно обсуждать за столом, а "не устраивать демарши". До этого в Ереване утверждали, что не рассматривают для себя выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри. Пашинян и сам говорил, что республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. По его словам, Ереван даёт время для размышлений ОДКБ. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.