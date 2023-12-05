Армения собралась бойкотировать заседание ОДКБ в Москве

Спикер парламента Армении Ален Симонян уведомил российских коллег о том, что делегация страны во главе с ним не будет участвовать в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), которое состоится 19 декабря в Москве. Об этом объявила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян.

"Симонян не примет участия в заседании ОДКБ в Москве. Об этом он поставил в известность спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании не примет участие и делегация парламента Армении", — уточняется в заявлении на сайте парламента.