Лебедев: Верховный суд РФ продолжит стремиться к гуманизации закона и практики

Верховный суд России намерен продолжать совершенствовать уголовное законодательство и правоприменительную практику с точки зрения гуманности. Об этом заявил председатель инстанции Вячеслав Лебедев. При этом он признал, что идеал в этом вопросе практически недостижим.

"Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении", — отметил Лебедев на заседании Совета судей РФ.