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5 декабря, 12:18

Лебедев: Верховный суд РФ продолжит стремиться к гуманизации закона и практики

Верховный суд России намерен продолжать совершенствовать уголовное законодательство и правоприменительную практику с точки зрения гуманности. Об этом заявил председатель инстанции Вячеслав Лебедев. При этом он признал, что идеал в этом вопросе практически недостижим.

"Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении", — отметил Лебедев на заседании Совета судей РФ.

Он напомнил, что гуманизм — один из принципов Уголовного кодекса РФ. Согласно ему, законодательство должно обеспечивать безопасность человека, а целью наказания, которое применяется к преступнику, не должно быть причинение физических страданий. Лебедев также подчеркнул, что принцип гуманизма — неотъемлемая часть любого уголовного процесса и должен применяться к каждому обвиняемому.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ), допустил возможность амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание в тюрьме. Поводом для этого послужила история журналистки Александры Баязитовой, которую осудили на пять лет, несмотря на то что она страдает сахарным диабетом и ещё рядом заболеваний. Как сообщили в Госдуме, данный вопрос уже прорабатывается, однако, по словам пресс-секретаря главы государства, конкретных результатов до конца текущего года ждать не стоит.

Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет

Песков сообщил, что конкретики по вопросу "женской амнистии" пока нет

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Максим Плетнёв
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