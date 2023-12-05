Лебедев: Верховный суд РФ продолжит стремиться к гуманизации закона и практики
Верховный суд России намерен продолжать совершенствовать уголовное законодательство и правоприменительную практику с точки зрения гуманности. Об этом заявил председатель инстанции Вячеслав Лебедев. При этом он признал, что идеал в этом вопросе практически недостижим.
"Гуманизация уголовного законодательства и правоприменительной практики получила поддержку Х Всероссийского съезда судей. В этой связи Верховным судом РФ будет продолжена системная и последовательная работа в этом направлении", — отметил Лебедев на заседании Совета судей РФ.
Он напомнил, что гуманизм — один из принципов Уголовного кодекса РФ. Согласно ему, законодательство должно обеспечивать безопасность человека, а целью наказания, которое применяется к преступнику, не должно быть причинение физических страданий. Лебедев также подчеркнул, что принцип гуманизма — неотъемлемая часть любого уголовного процесса и должен применяться к каждому обвиняемому.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по правам человека (СПЧ), допустил возможность амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание в тюрьме. Поводом для этого послужила история журналистки Александры Баязитовой, которую осудили на пять лет, несмотря на то что она страдает сахарным диабетом и ещё рядом заболеваний. Как сообщили в Госдуме, данный вопрос уже прорабатывается, однако, по словам пресс-секретаря главы государства, конкретных результатов до конца текущего года ждать не стоит.
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