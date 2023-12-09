День Героев Отечества, День борьбы с коррупцией, Юрьев день: Праздники и приметы 9 декабря Сегодня, 9 декабря 2023 года, в России чтут сыновей и дочерей Отечества, которые заслужили высшей в стране награды. Также на этот день приходится международная памятная дата, посвящённая трагическому событию в истории человечества, и профессиональный праздник пилотов. 8 декабря, 21:01 9 декабря в России отмечается День Героев Отечества. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

День Героев Отечества

9 декабря в России отмечается праздник, посвящённый самоотверженным людям, — День Героев Отечества. Несколько фактов о нём: это официальная российская памятная дата;

утверждена федеральным законом в 2007 году;

нерабочим днём не является, если не выпадает на выходной;

отмечается ежегодно 9 декабря, по календарю не смещается.

День Героев Отечества был учреждён как дань государственному и общественному уважению к тем, кто удостоен самых почётных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также орденов Славы и Святого Георгия. Приурочена памятная дата ко дню учреждения в 1769 году высшей военной российской награды — ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждали офицеров, которые проявили себя в боях. А в 1807 году был учреждён знак отличия ордена Святого Георгия, который с 1913 года получил название "Георгиевский крест". Им награждали за подвиги солдат и матросов. До революции 1917 года была традиция чествовать 9 декабря (26 ноября по старому стилю) всех кавалеров Георгиевских отличий.

В СССР этот орден и знаки почёта были упразднены, однако в 1943 году во время Великой Отечественной войны появился их своеобразный аналог — орден Славы I, II и III степени. Знак ордена носился на орденской ленте георгиевских цветов. Орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены в России в 1992 году. Статус высшей военной награды был возвращён ордену в 2000 году.

Что касается главной государственной награды современной России — звания Героя Российской Федерации, она была установлена законом от 20 марта 1992 года. Героем России становятся за заслуги перед государством и народом, за геройский подвиг, за трудовые заслуги.

День Героев Отечества неразрывно связан с историей государства. Он знаменует подвиги всех, кто показал пример подлинного служения Родине. В этот день по всей стране проходят памятные мероприятия. Так, в Москве праздничную программу подготовил Музей Победы. Все желающие смогут возложить цветы к монументу Солдата-победителя в Зале славы.

Международный день памяти жертв преступления геноцида

9 декабря отмечается Международный день памяти жертв преступления геноцида. Фото © Shutterstock

9 декабря отмечается ещё одна памятная дата, уже на глобальном уровне, — Международный день памяти жертв преступления геноцида: утверждён Генассамблеей ООН в 2015 году по инициативе Армении;

приурочен к дате принятия в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;

отмечается ежегодно 9 декабря, по календарю не смещается;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

в России и других странах в эту дату проводятся различные памятные мероприятия.

Полное название этой памятной даты — Международный день памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления. Армения стала инициатором его принятия, так как в 2015 году в республике вспоминали трагические события 100-летней давности — геноцид армян в Османской империи.

Участниками Конвенции о предупреждении преступления геноцида, которой посвящена эта дата, являются почти 150 стран, включая Россию. Документ подчёркивает, что каждое государство несёт ответственность "за защиту своего населения от геноцида, за предупреждение этого преступления, в том числе подстрекательства к нему".

Сам термин "геноцид" был введён в обращение в 1944 году польским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным. Это слово создано путём слияния греческого и латинского genos ("раса, род, племя") и caedo ("убиваю"). В качестве юридического термина оно было впервые использовано на Нюрнбергском процессе против нацистских преступников. Несмотря на то что с тех пор прошли десятки лет, забывать об этом рано. Россия как правопреемница СССР стала одной из стран, которые подверглись геноциду. Суды в нашей стране продолжают официально констатировать такие факты из истории времён Великой Отечественной войны.

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Фото © Shutterstock

9 декабря в России и других странах отмечается праздник глобального единения в борьбе с расхитителями казны и другими подобными преступниками — Международный день борьбы с коррупцией. Рассказываем о нём: учреждён по инициативе Организации Объединенных Наций;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 9 декабря;

в этот день в 2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции;

обычно к этой дате приурочены конференции, информационные кампании.

Конвенция ООН против коррупции, которой посвящён сегодняшний международный день, предусматривает меры по предупреждению таких преступлений, наказанию виновных, механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней. Документ обязывает государства противодействовать коррупции: принимать направленные на это законы, учреждать специальные органы.

У коррупции несколько основных форм: взяточничество, присвоение чужого имущества, в том числе государственного, кумовство (приём родственников на работу), "продавливание" законов и правил под свои интересы. Всё это вредит государству, мешает развитию бизнеса, в том числе на глобальном уровне. В Международном валютном фонде подсчитали, что, если бы все страны сократили коррупцию, они вместе получили бы триллион долларов налоговых поступлений, а это больше процента мирового ВВП.

В России с 2008 года действует Совет по противодействию коррупции при президенте РФ. В том же году принят целый пакет, направленный на борьбу с этим явлением, в том числе базовый документ "О противодействии коррупции". А в марте 2022 года были одобрены поправки к нему, которые позволяют обращать в доход государства денежные средства госслужащих, если они не смогли подтвердить их законное происхождение. В Уголовный кодекс России также введены кратные штрафы за взяточничество. Например, за взятку в 1 миллион рублей можно получить одновременно до 15 лет колонии и до 70 миллионов рублей штрафа.

День вертолётчика

9 декабря 2023 года отмечается День вертолётчика. Фото © Shutterstock

В 2023 году 9 декабря в России свой праздник отмечают пилоты винтокрылых машин — на эту дату приходится День вертолётчика. Рассказываем о нём: это российский профессиональный праздник;

ежегодно отмечается во вторую субботу декабря;

в 2023 году выпадает на 9 декабря;

официально не утверждён, поэтому отмечается только в профессиональном кругу.

День вертолётчика отмечается в России с 2002 года. Инициаторами его введения стали представители вертолётостроительной отрасли промышленности. У военных вертолётчиков есть свой подобный праздник — День армейской авиации, который отмечается 28 октября. Сегодняшний же касается как тех, кто управляет боевыми винтокрылыми машинами, так и их гражданских коллег, а ещё представителей всей вертолётной индустрии.

Стоит отметить, что с 2002 года, когда был введён День вертолётчика, в отечественной вертолётной авиации произошёл коренной перелом. Практически вставшее после распада Советского Союза производство летательных аппаратов было реанимировано усилиями государства и бизнеса. В 2007 году был создан холдинг "Вертолёты России", который смог консолидировать весь потенциал отрасли. Сегодня в России производятся сотни вертолётов всех видов и назначений.

Управление вертолётом — очень сложная работа. Такими навыками в России владеют тысячи пилотов во всех уголках нашей огромной страны. Без вертолётов невозможно доставить экстренную помощь и товары первой необходимости в отдалённые районы, успеть за больным на отрезанный от материка остров, выполнить сложные монтажные работы в Сибири. В вертолётной отрасли также трудится широкий круг увлечённых профессионалов, включая конструкторов, инженеров, техников, производственных и сервисных специалистов. Все они сегодня отмечают профессиональный праздник.

Приметы 9 декабря

Юрьев день

9 декабря — одна из дат, когда Русская православная церковь отмечает День святого Георгия Победоносца. На это число приходится освящение великомученика в Киеве в 1051 году. Согласно преданию, Георгий родился в знатной семье в Палестине. Был храбр, отважен и умён. Когда начались гонения на христиан при Диоклетиане, Георгий раздал своё имущество бедным и явился к императору как христианин. Ему было приказано отречься от веры, но тот отказался, за что был казнён. В России Георгия Победоносца почитают как покровителя воинов, а также земледельцев и скотоводов.

На Руси в эту дату отмечали Юрьев день (Юрий — один из вариантов имени Георгий наряду с Егором, Егорием). Георгий Победоносец всегда был одним из самых почитаемых в народе святых. Его в молитвах просили о защите дома, семьи, о помощи в делах. Считалось, что к этому дню нужно раздать все долги, иначе придётся занимать ещё. Под запретом также была жадность. Дата считалась неподходящей для начала путешествий — дорога будет сложной.

Погодные приметы 9 декабря

Обильный снегопад — весна будет ранней.

Сильный мороз на Юрьев день — зима будет суровой.

Иней на деревьях — к богатому урожаю.

Северный ветер — к заморозкам.

Именинники 9 декабря

9 декабря именины может отмечать российский актёр Данила Якушев. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 9 декабря, могут отмечать именины обладатели следующих имён: Афанасий

Василий

Георгий

Даниил

Иван

Илья

Иннокентий

Михаил

Николай

Пётр

Юлиан

Яков. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает им здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев