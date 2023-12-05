Нидерланды обещали Украине 17 млн евро на "борьбу с безнаказанностью"

Нидерланды дали обещание направить Украине 17 миллионов евро для "борьбы с безнаказанностью и восстановления справедливости" для тех граждан, которые пострадали от военных преступлений. Об этом заявили в МИД европейской страны по результатам визита главы министерства Ханке Брюинс Слот в Незалежную.

"Это будет затяжной конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать всё возможное для поддержки Украины", — сказала Слот, которая встретилась с Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой во время двухдневного визита (4–5 декабря) в Незалежную.