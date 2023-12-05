Нидерланды обещали Украине 17 млн евро на "борьбу с безнаказанностью"
Нидерланды дали обещание направить Украине 17 миллионов евро для "борьбы с безнаказанностью и восстановления справедливости" для тех граждан, которые пострадали от военных преступлений. Об этом заявили в МИД европейской страны по результатам визита главы министерства Ханке Брюинс Слот в Незалежную.
"Это будет затяжной конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать всё возможное для поддержки Украины", — сказала Слот, которая встретилась с Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой во время двухдневного визита (4–5 декабря) в Незалежную.
Министр уточнила, что часть выделенных средств должна быть направлена на укрепление судебной системы Украины.
Напомним, вчера в Госдепе заявили о том, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Следом помощник президента США по национальной безопасности сообщил, что у Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о том, что Братислава исключает поставки оружия Украине. В том же ключе высказался и глава победившей в Нидерландах Партии свободы Герт Уилдерс, заявив, что поставки вооружения Киеву невозможны, но не отказавшись, однако, оказывать финансовую помощь.
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