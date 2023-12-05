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5 декабря, 17:07

Нидерланды обещали Украине 17 млн евро на "борьбу с безнаказанностью"

Нидерланды дали обещание направить Украине 17 миллионов евро для "борьбы с безнаказанностью и восстановления справедливости" для тех граждан, которые пострадали от военных преступлений. Об этом заявили в МИД европейской страны по результатам визита главы министерства Ханке Брюинс Слот в Незалежную.

"Это будет затяжной конфликт, поэтому вместе с ЕС и НАТО мы должны продолжать делать всё возможное для поддержки Украины", — сказала Слот, которая встретилась с Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой во время двухдневного визита (4–5 декабря) в Незалежную.

Министр уточнила, что часть выделенных средств должна быть направлена на укрепление судебной системы Украины.

Столтенберг пообещал Украине "существенную помощь", вопреки демаршу уже трёх членов НАТО

Столтенберг пообещал Украине "существенную помощь", вопреки демаршу уже трёх членов НАТО

Напомним, вчера в Госдепе заявили о том, что руководство США использует остатки денег, которые ранее утвердил Конгресс для финансовой помощи Украине. Следом помощник президента США по национальной безопасности сообщил, что у Белого дома закончатся ресурсы на поставку оружия Киеву уже к концу этого года. В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо напомнил о том, что Братислава исключает поставки оружия Украине. В том же ключе высказался и глава победившей в Нидерландах Партии свободы Герт Уилдерс, заявив, что поставки вооружения Киеву невозможны, но не отказавшись, однако, оказывать финансовую помощь.

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Юрий Лысенко
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