Трамп пообещал американцам не быть диктатором в случае победы на выборах

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал американцам не становиться диктатором в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Айова.

"Нет, нет, нет. Кроме первого дня, когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", — сообщил бизнесмен во время трансляции на телеканале Fox News.