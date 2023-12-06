Трамп пообещал американцам не быть диктатором в случае победы на выборах
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал американцам не становиться диктатором в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Айова.
"Нет, нет, нет. Кроме первого дня, когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", — сообщил бизнесмен во время трансляции на телеканале Fox News.
Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и другие. Несмотря на сразу несколько заведённых в отношении Трампа уголовных дел, суд в штате Мичиган допустил его к президентским выборам 2024 года. Проголосовать за республиканца уже пообещал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон. Недавно Трамп заявил о "праведном крестовом походе" против действующего президента США Джо Байдена. Сам же Байден ответил, что не может позволить бизнесмену победить.
AP / TASS / Eric Gay