День прав человека, Всемирный день футбола, Знамение: Праздники и приметы 10 декабря Сегодня, 10 декабря 2023 года, в России отмечаются два международных праздника. Первый посвящён всегда актуальной теме прав человека, второй — одному из самых популярных видов спорта. Также на эту дату приходится день образования ХМАО – Югры. 9 декабря, 21:01 10 декабря отмечается Всемирный день прав человека. Обложка © Shutterstock

Всемирный день прав человека

10 декабря по всему миру, в том числе в России, отмечается праздник под названием День прав человека. Вот несколько фактов о нём: это международный официальный праздник;

учреждён Генассамблеей ООН в 1950 году;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 10 декабря;

в этот день в 1948 году членами ООН была принята Всеобщая декларация прав человека;

в разных странах в эту дату проводятся мероприятия, посвящённые теме праздника.

Всеобщая декларация прав человека, дате принятия которой посвящён сегодняшний праздник, стала эпохальным документом. Впервые в истории десятки стран договорились провозгласить неотъемлемые права человека, присущие каждому независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и других убеждений, сословного или иного положения. Интересно, что этот документ переводят в мире чаще, чем какой-либо другой, — с ним можно ознакомиться на более чем пятистах языках.

На основе Всеобщей декларации прав человека ООН приняла пакты, которые дают международной организации возможность применять принудительные санкции против режимов, допускающих явные нарушения прав человека. За вопросом их соблюдения следит Управление верховного комиссара ООН по правам человека (Управление ООН по правам человека).

В течение всего 2023 года проходила кампания, посвящённая 75-летию Всеобщей декларации прав человека. А сегодня, 10 декабря, отмечается юбилейная годовщина этого события. Ей посвящены различные информационные кампании, круглые столы, выставки, которые проходят как в России, так и в других странах. Этот праздник напоминает нам о важности соблюдения прав человека, работы над созданием более справедливого и инклюзивного общества.

Всемирный день футбола

10 декабря отмечается Всемирный день футбола. Фото © Shutterstock

10 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых популярных в мире видов спорта, — Всемирный день футбола. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

был учреждён футбольными ассоциациями разных стран;

отмечается ежегодно 10 декабря, по календарю не смещается;

цель — продвижение спортивного духа футбола, привлечение молодёжи к занятию им.

Всемирный день футбола — это праздник, который в России и других странах отмечают неофициально, хотя, учитывая масштабность этого вида спорта, дата вполне претендует на повсеместное признание. По предварительным подсчётам, футболом по всей планете так или иначе занимаются около 120 миллионов человек, а ведь это сопоставимо с населением крупных стран. Трудно подсчитать, сколько ещё жителей планеты являются фанатами этого увлекательного командного спорта.

Футбол — одна из самых древних игр. Напоминающие его состязания были ещё в Древнем Китае, Египте, Японии. Это было не только средство развлечения, но и способ подготовки воинов. Широкое распространение игра с мячом стала получать в Средние века в Европе, правда, правила тогда были далеки от нынешних. Так, в Англии допускалась игра и ногами, и руками, количество участников не ограничивалось. В начале XIX века футбол стал культивироваться в привилегированных учебных заведениях Англии, что изменило не только отношение к игре, но и её саму. В Кембриджском университете в 1848 году представители 11 клубов основали первую в мире Ассоциацию футбола (1863 г.) и утвердили около десяти основополагающих правил. В конце XIX века футбол начал стремительно распространяться и набирать популярность. В 1904 году была основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА). Одним из самых популярных в мире видов спорта футбол стал во второй половине ХХ века.

Что касается российского футбола, то датой его появления можно считать 24 октября (12 октября по старому стилю) 1897 года, когда состоялся первый официальный матч футбольных команд санкт-петербургского кружка любителей спорта ("Спорт") и Василеостровского общества футболистов. Последние победили со счетом 6:0.

Сегодня праздник футбола активно отмечают в России и других странах. В честь него проводится множество футбольных матчей разного уровня и масштаба.

День Югры

10 декабря в России отмечается День Югры (День образования ХМАО). Фото © ТАСС / Владимир Гердо

10 декабря в России отмечается праздник, посвящённый одному из самых больших регионов нашей страны, — День образования Ханты-Мансийского автономного округа, или просто День Югры (это одно из названий ХМАО). Рассказываем об этом событии: отмечается ежегодно 10 декабря, по календарю не смещается;

приурочено к годовщине одной из вех в процессе формирования региона;

в ХМАО имеет статус памятной даты;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной.

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО – Югра) входит в десятку крупнейших в России по территории, является основным нефтегазоносным регионом страны и даже одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Административный центр — город Ханты-Мансийск, но крупнейшим в ХМАО является Сургут.

День образования Ханты-Мансийского автономного округа, или День Югры, отмечается 10 декабря, потому что в эту дату в 1930 году был образован Остяко-Вогульский национальный округ с центром в селе Самарово. С 1930 по 1934 год он входил в Уральскую область, затем — в Обско-Иртышскую, а с 1944 года и по сей день юридически входит в Тюменскую область, однако в 1993 году ХМАО получил автономию и стал полноправным субъектом РФ.

День образования ХМАО является региональным праздником, памятной датой для Югры. К нему там приурочены различные общественные, образовательные и культурные события.

Праздник иконы Божией Матери "Знамение"

10 декабря православные отмечают праздник иконы Божией Матери "Знамение". Фото © Wikipedia

10 декабря православные в России отмечают праздник, посвящённый одному из самых первых иконописных образов Девы Марии, — День иконы Божией Матери "Знамение": празднование совершается ежегодно в фиксированную дату — 10 декабря (27 ноября по старому стилю);

установлено в XII веке в воспоминание чудесного заступничества Царицы Небесной;

в этот день верующие обращают молитвы к самой иконе "Знамение" и её спискам.

На иконе Божией Матери "Знамение" Пресвятая Богородица изображается сидящей и поднявшей руки в молитве. На её груди на фоне круглого щита (или сферы) располагается благословляющий Божественный Младенец. Такой святой образ есть в усыпальнице святой Агнии в Риме, и он датируется IV веком.

А в первой половине XII века была создана Новгородская икона Божией Матери "Знамение". Причина её названия изложена в предании. Согласно ему, в 1170 году в Новгороде соединённые силы русских удельных князей, возглавляемые сыном Суздальского князя Андрея Боголюбского, подошли под стены города. Дни и ночи новгородцы молились, умоляя Господа не оставлять их. На третью ночь архиепископ Новгородский Илия услышал голос, который велел ему идти в церковь Святого Спаса на Ильину улицу, взять икону Святой Богородицы, вознести её на городскую стену, что он и сделал. Враг пустил тучу стрел, и одна попала в образ. Из глаз Богородицы на образе потекли слёзы, а на врагов внезапно напал необъяснимый ужас. Новгородцы атаковали и победили. В память о том событии архиепископ Новгородский Илия ещё в XII веке установил празднование в честь иконы. Оно теперь и совершается в Русской православной церкви по настоящее время 10 декабря.

Несмотря на все повороты истории России, чудодейственную икону удалось сохранить. 15 августа 1991 года она из Новгородского музея-заповедника была возвращена Русской православной церкви и с тех пор находится в новгородском Софийском соборе. Именно там 10 декабря совершаются основные праздничные богослужения, посвящённые образу Божией Матери "Знамение". Также в России есть несколько известных списков с этой иконы: Дионисиево-Глушицкая, Абалакская, Курская, Серафимо-Понетаевская и другие.

Приметы 10 декабря

Знамение

В народе на Руси этот день так и называли — Знамение. С ним было связано несколько традиций. Так, на праздник было принято готовить пироги как символ благополучия в семье. Однако они должны быть постными, потому что в разгаре Рождественский пост. В этот день нужно было выйти на улицу и подставить лицо ветру — этот обряд воспринимался как защита от болезней и невзгод. Работа, а тем более тяжёлая, в этот праздник не приветствовалась.

Погодные приметы 10 декабря

1. Яркие звёзды ночью — к похолоданию. 2. Алый рассвет — к сильному ветру. 3. Снег на Знамение — на Николин день (19 декабря) потеплеет.

Именинники 10 декабря

10 декабря именины может отмечать российский актёр Андрей Кайков. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Сегодня, 10 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Алексей

Андрей

Борис

Василий

Владимир

Всеволод

Дмитрий

Иван

Николай

Роман

Сергей

Фёдор

Яков. Редакция Лайфа присоединяется к поздравлениям в адрес именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев