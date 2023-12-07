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Задержан отец школьницы, стрелявшей из его ружья по одноклассникам в Брянске

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Детский омбудсмен Львова-Белова взяла на контроль трагедию в школе в Брянске

7 декабря, 09:26

ТАСС / Надежда Михеева

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала страшной трагедией стрельбу в брянской школе, которую открыла восьмиклассница. Омбудсмен заверила в своём телеграм-канале, что взяла дело на личный контроль.

"Двое детей погибли, пятеро ранены: трое средней степени тяжести, двое более лёгкой степени. Дети находятся сейчас в больнице, ситуация находится на моём личном контроле, на связи с регионом работают правоохранительные органы, вся необходимая помощь детям и семьям будет оказана", поделилась она.

Депутат Хинштейн показал ружьё, из которого стреляла школьница в Брянске

Депутат Хинштейн показал ружьё, из которого стреляла школьница в Брянске

Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит оружие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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