Детский омбудсмен Львова-Белова взяла на контроль трагедию в школе в Брянске

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала страшной трагедией стрельбу в брянской школе, которую открыла восьмиклассница. Омбудсмен заверила в своём телеграм-канале, что взяла дело на личный контроль.

"Двое детей погибли, пятеро ранены: трое средней степени тяжести, двое более лёгкой степени. Дети находятся сейчас в больнице, ситуация находится на моём личном контроле, на связи с регионом работают правоохранительные органы, вся необходимая помощь детям и семьям будет оказана", — поделилась она.