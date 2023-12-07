Детский омбудсмен Львова-Белова взяла на контроль трагедию в школе в Брянске
ТАСС / Надежда Михеева
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова назвала страшной трагедией стрельбу в брянской школе, которую открыла восьмиклассница. Омбудсмен заверила в своём телеграм-канале, что взяла дело на личный контроль.
"Двое детей погибли, пятеро ранены: трое средней степени тяжести, двое более лёгкой степени. Дети находятся сейчас в больнице, ситуация находится на моём личном контроле, на связи с регионом работают правоохранительные органы, вся необходимая помощь детям и семьям будет оказана", — поделилась она.
Напомним, в брянской гимназии № 5 восьмиклассница открыла стрельбу из дробовика отца. Два человека погибли и пятеро пострадали. Среди погибших оказалась сама стрелявшая. Предположительно, школьница хотела отомстить обижавшим её сверстникам. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Задержан отец восьмиклассницы, которому принадлежит оружие.