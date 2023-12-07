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7 декабря, 12:41

На Кубани выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией

Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зарегистрировали в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

"Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией", — заявили РИА "Новости" представители управления.

Аналогичные случаи заболевания ранее были зафиксированы в Дагестане. В местном управлении Роспотребнадзора отметили, что тяжело заболевших среди жителей нет.

Названа самая уязвимая перед "пневмонией наоборот" категория россиян

Названа самая уязвимая перед "пневмонией наоборот" категория россиян

Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой была зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией. Ранее специалисты назвали россиянам основные симптомы китайской "пневмонии наоборот".

Обложка ©

Freepik / pressfoto

Ян Поланин
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