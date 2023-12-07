На Кубани выявлены единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией
Единичные случаи заболевания микоплазменной инфекцией зарегистрировали в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
"Да, регистрируются единичные случаи. Это пневмония, вызванная данной инфекцией", — заявили РИА "Новости" представители управления.
Аналогичные случаи заболевания ранее были зафиксированы в Дагестане. В местном управлении Роспотребнадзора отметили, что тяжело заболевших среди жителей нет.
Напомним, в России выявили несколько случаев заболевания микоплазменной пневмонией, вспышка которой была зафиксирована в Китае. Однако, по данным Роспотребнадзора, ситуация с болезнью находится под контролем благодаря многоуровневой системе эпидемиологического надзора. Также в Минздраве заверили, что в России достаточно лекарств для борьбы с инфекцией. Ранее специалисты назвали россиянам основные симптомы китайской "пневмонии наоборот".