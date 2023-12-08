Песков: Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан для прямой линии

Президент России Владимир Путин уже начал знакомиться с подборками обращений граждан, которые поступают в колл-центр прямой линии. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы даём регулярно в процессе подготовки к этой программе срезы по темам, которые гражданами поднимаются, и мы даём президенту также уже ближе к программе... По мере того как президент находит время, он знакомится с этим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".