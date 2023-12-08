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8 декабря, 15:02

Песков: Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан для прямой линии

Президент России Владимир Путин уже начал знакомиться с подборками обращений граждан, которые поступают в колл-центр прямой линии. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы даём регулярно в процессе подготовки к этой программе срезы по темам, которые гражданами поднимаются, и мы даём президенту также уже ближе к программе... По мере того как президент находит время, он знакомится с этим", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам представителя Кремля, подборки большие, увесистые и прямо в них на каждой странице распечатаны обращения россиян. В этот период Путин традиционно проводит совещание с руководством Администрации президента, кабмином, в том числе его экономическим и социальным блоками. На некоторые вопросы он обращает очень пристальное внимание.

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Напомним, 14 декабря Владимир Путин в прямом эфире подведёт итоги года. Грядущую большую пресс-конференцию главы государства объединят с прямой линией, причём он сам выберет интересные вопросы. К слову, сбор обращений стартовал 1 декабря и их уже более 600 тысяч.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Матвей Константинов
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