День риелтора, День покорения вершин, Иван молчальник: Праздники и приметы 16 декабря Сегодня, 16 декабря 2023 года, в России день неофициальных праздников. Среди них есть как вполне серьёзный профессиональный, так и забавный, посвящённый забывающим о расчёске людям. 15 декабря, 21:01 16 декабря в России отмечается День риелтора. Обложка © Shutterstock

День риелтора

В 2023 году 16 декабря в России отмечается праздник тех, кто знает всё о недвижимости, — День риелтора. Вот несколько фактов о нём: это российский профессиональный праздник;

официально не утверждён;

отмечается ежегодно в третью субботу декабря;

в 2023 году выпадает на 16 декабря.

Риелтором называют специалиста, который занимается рынком недвижимости: ищет клиентов на покупку, съём, сдачу в аренду такого имущества, подготавливает и проводит сделки, консультирует. Работа эта — важная и нужная. Операции с недвижимостью, как правило, предполагают большие суммы денег, не каждый может самостоятельно разобраться во всех требованиях и особенностях сделок. Тут и приходят на помощь риелторы.

Для нашей страны эта профессия сравнительно новая, ведь первые риелторские конторы начали появляться после развала СССР в 90-х годах прошлого века. Считается, что первый День риелтора представители этой сферы в России отметили в 1996 году. Инициатором выступила Московская профессиональная гильдия. Целью праздника было отметить вклад риелторов в формирование цивилизованного рынка недвижимости в стране.

Нужно отметить, что Национальный совет Российской гильдии риелторов 15 лет назад предложил отмечать День российского риелтора в другую дату — 8 февраля, но идея не нашла поддержки.

День покорения вершин

16 декабря отмечается День покорения вершин. Фото © Shutterstock

На 16 декабря в России приходится необычный праздник — День покорения вершин. Вот что о нём известно: это российский неформальный праздник;

отмечается ежегодно 16 декабря, по календарю не сдвигается;

инициатор неизвестен;

цель — побудить всех стараться достигать своих намеченных вершин.

Кто придумал в России День покорения вершин, уже неизвестно. Впервые этот неформальный праздник упоминается в Интернете в 2008 году, причём только в русскоязычном сегменте Всемирной сети, так что его уверенно можно считать отечественным.

Предположительно, изначально День покорения вершин был инициирован любителями экстремального отдыха, которые приурочили празднование к какому-то своему достижению. Однако сегодня, спустя годы, цель праздника расширилась. Она более чем достойная — побуждать людей на шаги, которые приблизят их к своим личным вершинам как в прямом, так и в переносном смысле. Также эта дата — ещё один повод собраться с силами и мыслями тем, кто постоянно откладывает что-то на завтрашний день.

По сути, ведь вся наша жизнь — это преодоление себя, когда нужно покорять одну вершину за другой. Да, часто для этого нужно много сил, однако, если справиться с ленью, страхами, комплексами, на пике горы, карьеры, семейного счастья будет вознаграждение. Сегодняшний праздник может для кого-то стать отправной точкой для начала давно задуманного дела, которое постоянно откладывалось. Тем более что свои вершины, ожидающие покорения, есть у каждого.

День лохматых

16 декабря отмечается День лохматых. Фото © Shutterstock

16 декабря в России также отмечают забавный праздник — День лохматых. Известно о нём тоже немного: это праздник российский, неформальный;

ежегодно отмечается 16 декабря, по календарю не смещается;

стал упоминаться с 2015 года.

День лохматых в России — шуточный праздник из числа малоизвестных. Уже никто не знает, как он появился. Первые упоминания о нём в Интернете относятся к 2015 году. Возможно, как это часто бывает, кто-то в Сети высказал идею чествовать лохматых 16 декабря, а другим это забавное предложение понравилось.

В наше время не принято быть лохматым. Это многие воспринимают как неряшливость, беспечность, но это не всегда оправданно. Лохматость также может быть признаком очень творческого человека, который живёт в своём прекрасном внутреннем мире. Например, попробуйте поискать фотографии одного из основателей современной теоретической физики Альберта Эйнштейна и обнаружите, что он был далеко не всегда гладко причёсан.

Как отметить День лохматых? Например, поискать сегодня такого взглядом среди знакомых, на улице и сделать комплимент его необычной шевелюре. Так можно подарить хорошее настроение не только человеку с нестандартной внешностью, но и себе.

День Бостонского чаепития

16 декабря отмечается День Бостонского чаепития. "Уничтожение чая в Бостонской гавани". Литография 1846 года. Фото © Wikipedia

16 декабря отмечается годовщина важного исторического события — День Бостонского чаепития. В России праздником это можно считать вряд ли, но упомянуть стоит, тем более что дата юбилейная: это 250-я годовщина начала акции протеста в гавани Бостона;

в итоге она привела к формированию США на месте британских колоний;

этой дате в Америке посвящены научные конференции, общественные акции.

Бостонским чаепитием (Boston Tea Party) в шутку назвали акцию протеста, которая разгорелась в ответ на введение Великобританией налога на чай. 16 декабря 1773 года американские колонисты в костюмах индейцев пробрались на корабли Ост-Индской компании в гавани Бостона и сбросили в воду весь находившийся на них груз чая.

Узнав об уничтожении ценного груза, Правительство Британии решило, что безнаказанным это остаться не должно, объявило Бостонский порт закрытым и ввело принудительные акты, чтобы остановить движение сопротивления в колониях. Однако Бостонское чаепитие воодушевило многих колонистов, и это стало толчком к войне 13 британских колоний за независимость от Великобритании. Результатом войны стало в 1776 году образование самостоятельного союзного государства, которое мы теперь знаем как Соединённые Штаты Америки.

Приметы 16 декабря

Иван Молчальник

16 декабря Русская православная церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника, который жил в VI веке. Родом он был из Никополя Армянского. На деньги из наследства построил храм и при нём монастырь, после чего стал там иноком. За добродетели в возрасте 28 лет получил пост епископа Колонийского, но через 10 лет ушёл простым монахом в обитель Саввы Освящённого и принял там обет молчания. А на 50-м году жизни преподобный уединился в пустыне Рува. Согласно преданию, по его молитве совершались многие чудеса.

На Руси этот день так и называли — Иван Молчальник. Считалось, что в эту дату нужно особо внимательно следить за тем, что говоришь, чтобы не навлечь на себя невзгоды. Под запретом были ссоры, слухи, брань. В народе верили, что, если в этот день вовсе молчать, можно привлечь удачу.

Погодные приметы

Звездопад в Иванов день — к морозам.

Снегири слетаются на окна — к потеплению.

Снег упал на талую землю — к неурожаю.

Большие сугробы — к урожайному году.

Именинники 16 декабря

16 декабря может отмечать именины российский актёр Иван Янковский. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Сегодня, 16 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Андрей

Гавриил

Георгий

Ефрем

Иван

Николай

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев