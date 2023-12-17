День Ракетных войск стратегического назначения, Варварин день: Праздники и приметы 17 декабря Сегодня, 17 декабря 2023 года, в России отмечаются два профессиональных праздника людей в погонах. Также на эту дату приходится день памяти уникальной христианской святой — только её изображают на иконах с особым сосудом. 16 декабря, 21:01 17 декабря в России отмечается День ракетных войск стратегического назначения. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

День Ракетных войск стратегического назначения

17 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, которые находятся в постоянной боевой готовности. На эту дату приходится День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН): Это официальный памятный день Вооружённых сил РФ.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 декабря.

Учреждён указом президента РФ в 1995 году.

Приурочен к дате выхода в 1959 году постановления Совета министров СССР о создании этого вида вооружённых сил.

Ракетные войска стратегического назначения были созданы во времена обострения военно-политической обстановки в послевоенные годы. США и другие западные страны быстро наращивали наступательное вооружение, что в СССР рассматривали как потенциальную угрозу. Чтобы добиться военно-стратегического паритета с Соединёнными Штатами, потребовалось сосредоточить силы талантливых учёных, научно-технического и производственного потенциалов страны, крупные материальные и другие ресурсы.

С Днём РВСН! Фото © YouTube / Roscosmos Media

На боевое дежурство первые соединения и части с ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами были поставлены уже в начале 1960-х годов. Постепенно по мере развития РВСН был достигнут баланс ядерных сил, что позволило обесценить любые планы нападения на СССР, а теперь и на Россию.

Сейчас РВСН — главный компонент стратегических ядерных сил нашей страны. Они предназначены для сдерживания возможной агрессии и поражения противника массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами. На вооружении РВСН стоят ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". Есть также подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Большая часть группировки РВСН находится в постоянной боевой готовности. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил пребывает около шести тысяч человек.

День образования Российской фельдъегерской связи

17 декабря отмечается День образования Российской фельдъегерской связи. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

17 декабря в России отмечается ещё один праздник людей в погонах — День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Рассказываем о нём: Это официальный российский памятный день.

Отмечается ежегодно 17 декабря, по календарю не смещается.

Приурочен к дате создания такой службы в 1796 году.

Празднуется в профессиональной среде.

Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (ГФС России) — это специальная служба связи. Её задача — передача важных и секретных документов, и занимаются этим особые курьеры — фельдъегеря. Свою историю ГФС ведёт от полевой почты Русской армии, которая была упомянута ещё в Воинском уставе 1716 года. Самостоятельным госорганом фельдъегерская служба стала на основании указа, подписанного 17 декабря (28 декабря по новому стилю) 1796 года императором Павлом I. Служащие Фельдъегерского корпуса доставляли указы императора, приказы, донесения, ценные бумаги.

Суть работы Государственной фельдъегерской службы сейчас такая же. Её работники имеют статус сотрудников органов внутренних дел. Подразделения ГФС расположены во всех областных, краевых и республиканских центрах России, а также в ряде крупных городов. Фельдъегеря доставляют корреспонденцию по более чем сотне постоянных маршрутов: авиационных, железнодорожных и автомобильных.

У кого-то может возникнуть вопрос, зачем в наше время, когда интернет-технологии получили такое развитие, нужно передавать документы через курьеров. Дело в том, что ни один из существующих сегодня видов технических средств связи не гарантирует сохранения секретности информации и того, что она попадёт к нужному человеку. Технику можно взломать, вывести из строя и тем самым нарушить передачу. Поэтому до сих пор аналогов фельдъегерской службе по срокам, гарантии секретности и обязательности доставки корреспонденции в России по-прежнему нет.

Праздник утренних иллюзий

17 декабря отмечается Праздник утренних иллюзий. Фото © Shutterstock

17 декабря в России отмечается Праздник утренних иллюзий. Известно о таком необычном дне календаря немного. Это неофициальный российский праздник.

Упоминается в Интернете с 2001 года.

Отмечается ежегодно 17 декабря.

Праздник утренних иллюзий, наверное, придумал какой-то очень творческий человек, и случилось это более 20 лет назад. Впервые он упоминается в русскоязычном сегменте Интернета в 2001 году. Каких-то традиций, связанных с таким необычным событием, не сложилось.

Утренние иллюзии — это состояние, когда человек уже проснулся, но ещё находится в полудрёме. Наше сознание может в это время рисовать красивые картины, в которых реальность смешивается со сновидениями. Это состояние может, например, стать поводом для вдохновения.

День памяти святой великомученицы Варвары

17 декабря отмечается День памяти святой великомученицы Варвары. Фото © azbyka.ru

17 декабря православные в России отмечают праздник, посвящённый святой великомученице Варваре. Несколько фактов о нём: Это церковный памятный день.

Отмечается ежегодно в фиксированную дату — 17 декабря.

В храмах в этот день к святой обращаются в молитвах.

В народе праздник называется Варварин день, он богат традициями.

Святая великомученица Варвара родилась в третьем веке в знатной семье в городе Илиополе. Её отец был язычником и старался оберегать дочь от влияния христиан. Однако однажды, познакомившись с ними, она поверила в единого Бога. Узнав об этом, отец отрёкся от дочери и предал её в руки мучителей. Мартиан, правитель той области, оказался тронут красотой Варвары и попытался склонить её к отречению от Христа. Результата это не дало, и после долгих мучений девушке отрубили голову. Согласно преданию, в тот же день Мартиан и её отец были сожжены молнией во время грозы.

Мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе города Киева, куда были перенесены из Константинополя греческой царевной Варварой, супругой внука святого Владимира.

Варвара — уникальная святая, единственная, которую изображают на иконах со святым потиром (по канонам Церкви его не может касаться никто из мирян — только священник). Из этого сосуда совершается причащение священнослужителей и мирян. Считается, что великомученице Варваре Господь дал особый дар — молитвы и ходатайства о последнем причастии человека. Поэтому её просят о том, чтобы не умереть без исповеди и святого причастия, оградить от тяжких болезней и скоропостижной смерти. Также к ней обращают молитвы о детях, об избавлении от тяжких недугов и болезней, о помощи в унынии и грусти.

Интересно, что святая мученица Варвара считается покровительницей Ракетных войск стратегического назначения России. В любой ракетной дивизии на командном пункте есть икона великомученицы.

Приметы 17 декабря

Варварин день

На Руси в эту дату отмечали церковно-народный праздник Варварин день. Считалось, что именно с него начинает увеличиваться световой день. Заниматься тяжёлым трудом в этот день было не принято. Праздник в некоторых местностях посвящался женщинам, особенно беременным, — их нельзя было обижать ни словом, ни делом. Также было поверье, что на Варварин день нужно испечь пироги в форме домашних животных, чтобы они были здоровы.

Погодные приметы 17 декабря

Облачно — к долгим снегопадам.

Звёзды ночью плохо видны — к потеплению.

Сильные заморозки — к тёплой весне.

Дым из трубы прямо вверх идёт — к холодам.

Именинники 17 декабря

17 декабря именины может отмечать российская актриса Юлия Пересильд. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 17 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Алексей;

Анастасия;

Варвара;

Василий;

Геннадий;

Дмитрий;

Екатерина;

Иван;

Кира;

Николай;

Серафим;

Юлия. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев