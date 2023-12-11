Зеленскому предрекли потерю двух главных союзников до конца этой недели Financial Times: Зеленский может потерять двух ключевых союзников на этой неделе 11 декабря, 08:55 Владимир Зеленский на этой неделе может лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Фото © Сайт президента Украины

Украина и Владимир Зеленский на этой неделе могут лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Об этом пишет в понедельник, 11 декабря, газета Financial Times.

Западные политики, по мнению издания, так и не смогут прийти к согласию по вопросу выделения Киеву дополнительной помощи.

"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его ключевых союзника официально отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.

Авторы Марина Калегина