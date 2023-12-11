Зеленскому предрекли потерю двух главных союзников до конца этой недели
Financial Times: Зеленский может потерять двух ключевых союзников на этой неделе
Владимир Зеленский на этой неделе может лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Фото © Сайт президента Украины
Украина и Владимир Зеленский на этой неделе могут лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Об этом пишет в понедельник, 11 декабря, газета Financial Times.
Западные политики, по мнению издания, так и не смогут прийти к согласию по вопросу выделения Киеву дополнительной помощи.
"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его ключевых союзника официально отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.
Напомним, что на прошлой неделе запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины оказался под угрозой отклонения. Всему виной — споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. В результате "секретный брифинг" о помощи Киеву закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.