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Зеленскому предрекли потерю двух главных союзников до конца этой недели

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Зеленскому предрекли потерю двух главных союзников до конца этой недели

Financial Times: Зеленский может потерять двух ключевых союзников на этой неделе

11 декабря, 08:55
<p>Владимир Зеленский на этой неделе может лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/working-visits" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский на этой неделе может лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Фото © Сайт президента Украины

Украина и Владимир Зеленский на этой неделе могут лишиться двух своих главных союзников — США и Евросоюза. Об этом пишет в понедельник, 11 декабря, газета Financial Times.

Западные политики, по мнению издания, так и не смогут прийти к согласию по вопросу выделения Киеву дополнительной помощи.

"Зеленский может закончить эту неделю, наблюдая за тем, как два его ключевых союзника официально отказываются от продолжения финансовой помощи", — говорится в материале.

Уже в январе: Азаров предрёк Киеву серьёзные проблемы, если не будет помощи от США

Уже в январе: Азаров предрёк Киеву серьёзные проблемы, если не будет помощи от США

Напомним, что на прошлой неделе запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины оказался под угрозой отклонения. Всему виной — споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. В результате "секретный брифинг" о помощи Киеву закончился скандалом, и республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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