Владимир Зеленский превратил Украину в серую зону, а США помогли окончательно "утопить" страну. Об этом заявил украинский оппозиционер и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он добавил, что украинский лидер уничтожил всё глупостью и непрофессионализмом.

"Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать её от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал всё, чтобы Украина такой серой зоной стала", — сказал Медведчук в авторской колонке на "Смотрим.ру".

По словам политика, нынешний украинский лидер разрушил страну "глупостью и непрофессионализмом". Медведчук заметил, что вместо Украины сейчас огромные долги и "сотни тысяч убитых и искалеченных", а Зеленский — уже не президент, а "диктатор серой зоны", где власти забирают у людей деньги и права, унижают достоинство и заставляют умирать за себя.

"Чем больше ситуация усугубляется, тем больше украинцев надеются на освобождение Россией от нацистского ига Зеленского", — добавил политик.