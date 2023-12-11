Медведчук назвал Зеленского диктатором зоны отчуждения и пожалел украинцев под игом нацизма
Медведчук: Зеленский и США превратили Украину в зону отчуждения
Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / STR
Владимир Зеленский превратил Украину в серую зону, а США помогли окончательно "утопить" страну. Об этом заявил украинский оппозиционер и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он добавил, что украинский лидер уничтожил всё глупостью и непрофессионализмом.
"Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать её от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал всё, чтобы Украина такой серой зоной стала", — сказал Медведчук в авторской колонке на "Смотрим.ру".
По словам политика, нынешний украинский лидер разрушил страну "глупостью и непрофессионализмом". Медведчук заметил, что вместо Украины сейчас огромные долги и "сотни тысяч убитых и искалеченных", а Зеленский — уже не президент, а "диктатор серой зоны", где власти забирают у людей деньги и права, унижают достоинство и заставляют умирать за себя.
"Чем больше ситуация усугубляется, тем больше украинцев надеются на освобождение Россией от нацистского ига Зеленского", — добавил политик.
Он отметил, что если США и дадут Украине деньги, то с каждым разом сумма будет всё меньше и меньше. Незалежную в этой войне использовали как расходный материал. Непонятно, с чего Зеленский решил, что американцам выгодно кормить Украину, заключил Медведчук.
А ранее стало известно, что запрос президента США Джо Байдена о выделении денег для Украины оказался под угрозой отклонения. Всему виной споры в Конгрессе по поводу целесообразности такого расходования финансов на фоне нарастающих проблем внутри страны, в частности проблем с мигрантами. В результате "секретный брифинг" о помощи Киеву закончился скандалом, а республиканцы просто покинули совещание. Сенат заблокировал вынесение на голосование законопроекта. А в Белом доме призвали Киев не надеяться на новую помощь от США.