"Лучше всех!" возвращается на экраны без Галкина*, съёмки с новой ведущей уже начались
Жанна Бадоева заменит Галкина* на посту ведущего шоу "Лучше всех!"
Жанна Бадоева, Максим Галкин*. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, © LIFE / Константин Просалов
На Первом канале нашли замену юмористу Максиму Галкину*, который до отъезда из России вёл программу "Лучше всех!", в которой дети от 3 до 12 лет демонстрировали свои таланты.
Теперь в роли ведущей будет выступать Жанна Бадоев, которая известна российскому телезрителю по шоу про путешествия "Орёл и решка" и "Жизнь других". Представители телеканала рассказали, что съёмки новых выпусков уже начались. Других подробностей пока нет, сообщает ТАСС.
Напомним, что ранее уехавший вместе с семьёй в Израиль юморист Максим Галкин* в разгар военных действий анонсировал концертный тур по Европе. Позже стало известно, что его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачёва, вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль и улетела на Кипр. В декабре Пугачёву и Галкина* засняли, пока они разгуливали по новому месту обитания. Шоумен на одном из своих европейских концертов открыто признался, что сожалеет о том, что больше не может зарабатывать в России, но признаётся, что продолжает финансово поддерживать Украину.
*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.