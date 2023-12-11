"Лучше всех!" возвращается на экраны без Галкина*, съёмки с новой ведущей уже начались

На Первом канале нашли замену юмористу Максиму Галкину*, который до отъезда из России вёл программу "Лучше всех!", в которой дети от 3 до 12 лет демонстрировали свои таланты.

Теперь в роли ведущей будет выступать Жанна Бадоев, которая известна российскому телезрителю по шоу про путешествия "Орёл и решка" и "Жизнь других". Представители телеканала рассказали, что съёмки новых выпусков уже начались. Других подробностей пока нет, сообщает ТАСС.