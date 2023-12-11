Продолжение "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года

Продолжение фильма "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко выйдет в кино в декабре 2025 года, сообщил продюсер Денис Жалинский. Он отметил, что создатели картины рассчитывают, что вторая часть будет ещё более масштабной и интересной, чем первая.

"Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем — и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры", — сказал он на презентации проектов кинокомпании "Централ партнёршип".