Продолжение "Чебурашки" выйдет в декабре 2025 года
"Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Василий Куценко, Вячеслав Зуб. Обложка © Kino-teatr.ru
Продолжение фильма "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко выйдет в кино в декабре 2025 года, сообщил продюсер Денис Жалинский. Он отметил, что создатели картины рассчитывают, что вторая часть будет ещё более масштабной и интересной, чем первая.
"Работа над сиквелом самого кассового фильма уже началась, уже скрывать мы это не будем — и невозможно. Мы рассчитываем, что на новогодние праздники через два года фильм выйдет на экраны и будет радовать так же детей, взрослых и кинотеатры", — сказал он на презентации проектов кинокомпании "Централ партнёршип".
В материалах к презентации фильма говорится, что "Чебурашка-2" выйдет в прокат в декабре 2025 года.
Напомним, лента "Чебурашка" вышла на большие экраны нашей страны 1 января 2023 года. Фильм про мохнатого зверька стал самой кассовой картиной российского производства в истории: сборы превысили семь миллиардов рублей. История про ушастого героя вызвала такой фурор, что ленту посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись на продолжение и дождались: артист Сергей Гармаш его анонсировал. В мае "Чебурашка" вошёл в топ-50 самых кассовых фильмов мира в 2023 году.