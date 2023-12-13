Польский Сейм поддержал кабинет нового премьера

Депутаты Сейма Польши во вторник, 12 декабря, проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщили польские СМИ.

За высказались 248 депутатов, против — 201, воздержавшихся не было. Доверие выразили все оппозиционеры: "Гражданская коалиция", "Левые" и "Третий путь". Против оказались представители бывшей правящей партии "Право и справедливость" и объединения националистов "Конфедерация".