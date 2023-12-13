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12 декабря, 22:32

Польский Сейм поддержал кабинет нового премьера

Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска

<p>Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald Tusk</p>

Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald Tusk

Депутаты Сейма Польши во вторник, 12 декабря, проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщили польские СМИ.

За высказались 248 депутатов, против — 201, воздержавшихся не было. Доверие выразили все оппозиционеры: "Гражданская коалиция", "Левые" и "Третий путь". Против оказались представители бывшей правящей партии "Право и справедливость" и объединения националистов "Конфедерация".

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Напомним, президент Польши Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября, однако приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. В понедельник, 11 декабря, стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали премьер-министром республики лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Глава государства приведёт нового премьера к присяге 13 декабря.

Лариса Сафронова
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