Польский Сейм поддержал кабинет нового премьера
Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска
Сейм Польши проголосовал за вотум доверия правительству Дональда Туска. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Donald Tusk
Депутаты Сейма Польши во вторник, 12 декабря, проголосовали за вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщили польские СМИ.
За высказались 248 депутатов, против — 201, воздержавшихся не было. Доверие выразили все оппозиционеры: "Гражданская коалиция", "Левые" и "Третий путь". Против оказались представители бывшей правящей партии "Право и справедливость" и объединения националистов "Конфедерация".
Напомним, президент Польши Анджей Дуда поручил переизбранному премьеру Матеушу Моравецкому сформировать новый кабмин 13 ноября, однако приведённое к присяге правительство не получило одобрения в Сейме. В понедельник, 11 декабря, стало известно, что депутаты большинством голосов выбрали премьер-министром республики лидера оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональда Туска. Глава государства приведёт нового премьера к присяге 13 декабря.