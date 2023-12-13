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13 декабря, 09:26

Медведев разобрал слова Байдена, которые привели Зеленского к "наркотическому трипу"

Медведев указал на "коренной перелом" в риторике Запада о "победе" Украины

Запад изменил свою позицию по поводу "мифической победы Киева". Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги переговоров президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Российский политик посчитал разбор слов Байдена "неблагодарным делом" и назвал 81-летнего главу Белого дома "старым человеком с явными признаками прогрессирующей деменции", который иногда выдаёт "доктринальные заготовки". В частности, он объяснил, что теперь означает "мифическая победа Киева".

Так, например, президент США назвал Украину независимым государством. По словам Медведева, это означает, что "страна" останется, а не исчезнет с карты мира. При этом он подчеркнул, что границы и суверенитет не имеют значения — например, сохранится в границах Львова.

"...И она может защитить себя сегодня". Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.

А говоря о словах о том, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию", Медведев предложил "оставить на совести старика агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Вместе с тем он обратил внимание на формулировку: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. К тому же роль играет и очевидное понимание того, что Вооружённые силы России "будут и дальше давить неонацистов".

"Как говаривал Ильич, это коренная перемена наших взглядов на социализм. Добавьте сюда глуповатое хихиканье деда с растерянным лицом в ходе ответа на вопрос о победе Украины. Думаю, после такого "успеха" бандеровский клоун от досады и бессилия устроил себе наркотический трип прямо в самолёте", — заключил он.

Во Франции изумились, насколько нагло повёл себя Зеленский перед Конгрессом США

Во Франции изумились, насколько нагло повёл себя Зеленский перед Конгрессом США

Как уже рассказывал Лайф, накануне Зеленский прибыл в США с визитом, в ходе которого выступил перед американским Сенатом, где ранее заблокировали решение о помощи Украине. После этой встречи многие сенаторы заявили, что он не смог сказать им ничего нового. А после состоялись переговоры с самим Байденом. В итоге Зеленский попытался соврать о ситуации на фронте, а также одним жестом намекнул на исход украинского конфликта. При этом сам глава Белого дома просто "начихал" на украинского коллегу и рассмеялся в ответ на вопрос про Украину.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Николь Вербер
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