Запад изменил свою позицию по поводу "мифической победы Киева". Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя итоги переговоров президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Российский политик посчитал разбор слов Байдена "неблагодарным делом" и назвал 81-летнего главу Белого дома "старым человеком с явными признаками прогрессирующей деменции", который иногда выдаёт "доктринальные заготовки". В частности, он объяснил, что теперь означает "мифическая победа Киева".

Так, например, президент США назвал Украину независимым государством. По словам Медведева, это означает, что "страна" останется, а не исчезнет с карты мира. При этом он подчеркнул, что границы и суверенитет не имеют значения — например, сохранится в границах Львова.

"...И она может защитить себя сегодня". Обратите внимание: просто защитить. И только сегодня, а не завтра. Никаких тебе контрнаступов. Никакого продвижения вперёд. Неважно, с какими последствиями и чем. Например, "защитить себя" в тех же границах Львова старыми танками с небольшим количеством другой техники и средств поражения", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.

А говоря о словах о том, чтобы "сдержать дальнейшую агрессию", Медведев предложил "оставить на совести старика агрессию", а не превентивный ответ на действия НАТО. Вместе с тем он обратил внимание на формулировку: "сдержать сама", а не при помощи союзников и их гарантий. К тому же роль играет и очевидное понимание того, что Вооружённые силы России "будут и дальше давить неонацистов".