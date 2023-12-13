В Подмосковье приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав

В Подмосковье снова произошёл сбой в системе ГИБДД, в результате чего в отделениях приостановлена регистрация авто и выдача прав. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", — говорится в сообщении МВД.