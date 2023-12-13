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13 декабря, 13:34

В Подмосковье приостановлены регистрация авто и выдача водительских прав

ГИБДД Подмосковья приостановила регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя

В Подмосковье снова произошёл сбой в системе ГИБДД, в результате чего в отделениях приостановлена регистрация авто и выдача прав. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"В связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в подразделениях Госавтоинспекции Московской области временно приостановлено", — говорится в сообщении МВД.

Специалисты уже приступили к выполнению работ по устранению последствий технического сбоя, уточнили в ведомстве.

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Напомним, вчера московская Госавтоинспекция тоже столкнулась с массовым техническим сбоем. Уточнялось, что неполадки произошли в системе по всей России, а для их устранения потребуется до нескольких дней. При этом во флагманских МФЦ возобновить выдачу прав и регистрацию авто получилось в короткие сроки. К вечеру восстановить оказание госуслуг по линии ГИБДД во всех подразделениях Москвы удалось в полном объёме.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Николь Вербер
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