Тела убитых в Бодруме российской модели и её дочери передали родственникам
Habertűrk: Родственники получили тела убитых в Турции россиянок
42-летняя Ирина Двизова и её 15-летняя дочь Даяна. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / isidasee
Тела российской модели Ирины Двизовой и её несовершеннолетней дочери Даяны, которые были обнаружены в турецком Бодруме, передали родственникам. Об этом сообщил телеканал Habertűrk.
"Тела 42-летней гражданки России Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны Двизовой были получены родственниками из судебно-медицинского учреждения через 15 дней", — говорится в сообщении.
Напомним, что тела модели и её дочки нашли в турецком Бодруме 28 ноября. Главным подозреваемым по делу является ещё один экс-супруг Двизовой — гражданин Литвы Андрей Куслевич. Ранее он неоднократно избивал бывшую жену, а также ограбил украинского банкира Сергея Дядечко. А в конце ноября появилась версия, что модель и её дочь могли быть убиты из-за денег.