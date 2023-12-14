Песков: На большой пресс-конференции Путина будут СМИ из недружественных стран
Аккредитованных журналистов зарубежных СМИ допустят к присутствию на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Это касается и корреспондентов изданий недружественных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД — а для иностранных журналистов она обязательна — и продолжают свою работу здесь", — рассказал политик "России 24".
По словам Пескова, в преддверии мероприятия россияне адресуют главе государства вопросы различного характера. Кого-то волнует международная обстановка, многие интересуются спецоперацией, а некоторые просто выражают президенту поддержку.
Ранее Лайф сообщал, что кол-центр Народного фронта принял уже свыше двух миллионов обращений от граждан РФ с вопросами российскому лидеру. Некоторые из них будут озвучены в рамках прямой линии, которая состоится 14 декабря.
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