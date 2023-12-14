Песков: На большой пресс-конференции Путина будут СМИ из недружественных стран

Аккредитованных журналистов зарубежных СМИ допустят к присутствию на совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Это касается и корреспондентов изданий недружественных государств, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"И из иностранных СМИ будут и дружественные страны представлены, и недружественные. Все те, кто по-прежнему имеют аккредитацию в МИД — а для иностранных журналистов она обязательна — и продолжают свою работу здесь", — рассказал политик "России 24".