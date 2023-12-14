На прошедшей сегодня совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии президенту РФ Владимиру Путину было не так интересно, как на мероприятиях подобного формата в прошлые годы, ведь мыслями глава государства сейчас находится с бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с Лайфом заявил спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников.

"Мне кажется, что на этой пресс-конференции [Путину] было менее интересно, чем на предыдущих. Да нет, [вопросы не измельчали]. Он сейчас всеми мыслями где-то там, на поле боя, на фронте. Но и об этом он в силу других причин говорит довольно скупо. Но он там, а они здесь", — подчеркнул журналист, отметив, что в искренности ответов Путина сомневаться не стоит.