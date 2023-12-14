Колесников объяснил, почему Путину на прямой линии было не так интересно с журналистами
Колесников: Путину было не так интересно с журналистами, ведь его мысли на СВО
На прошедшей сегодня совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии президенту РФ Владимиру Путину было не так интересно, как на мероприятиях подобного формата в прошлые годы, ведь мыслями глава государства сейчас находится с бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с Лайфом заявил спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников.
Спецкор "Ъ" Андрей Колесников объяснил, почему Путину на пресс-конференции было менее интересно, чем раньше. Видео © LIFE
"Мне кажется, что на этой пресс-конференции [Путину] было менее интересно, чем на предыдущих. Да нет, [вопросы не измельчали]. Он сейчас всеми мыслями где-то там, на поле боя, на фронте. Но и об этом он в силу других причин говорит довольно скупо. Но он там, а они здесь", — подчеркнул журналист, отметив, что в искренности ответов Путина сомневаться не стоит.
Колесников задал президенту последний на сегодняшней пресс-конференции вопрос: "Что бы вы сказали Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы дали совет, предостерегли? Жалеете ли о чём-то?" Глава государства ответил, что предупредил бы себя от наивности и избыточной доверчивости в отношении так называемых партнёров России.
Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подвёл итоги года и ответил на вопросы жителей страны. Совмещённая прямая линия и пресс-конференция Путина длилась 4 часа 4 минуты.
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