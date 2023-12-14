С казанского стрелка Галявиева хотят взыскать почти 1,5 млн в пользу школы
С устроившего стрельбу в казанской школе Галявиева хотят взыскать 1,4 млн рублей
Казанский стрелок Ильназ Галявиев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
С Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненный срок в Оренбургской области, требуют взыскать 1,4 миллиона рублей за ущерб, причинённый во время стрельбы в казанской гимназии № 175 два года назад.
"Прокуратура Татарстана просит суд взыскать с Ильназа Галявиева в пользу муниципального образования Казани 1 409 953 рубля", — приводит ТАСС слова собеседника информагентства.
В ведомстве уточнили, что, по подсчётам специалистов, это сумма ущерба, который осуждённый причинил непосредственно самому зданию образовательного учреждения во время стрельбы. Исковое заявление было принято Советским районным судом татарстанской столицы ещё в конце сентября этого года.
Трагедия в казанской школе произошла 11 мая 2021 года: Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл стрельбу по окружающим людям. Тогда погибло девять человек: семь школьников и две учительницы. Рассмотрение уголовного дела началось в ноябре прошлого года, осуждённый полностью признал вину. 13 апреля 2023 года суд вынес Галявиеву приговор, согласно которому он получил пожизненный срок.