С казанского стрелка Галявиева хотят взыскать почти 1,5 млн в пользу школы

С Ильназа Галявиева, который отбывает пожизненный срок в Оренбургской области, требуют взыскать 1,4 миллиона рублей за ущерб, причинённый во время стрельбы в казанской гимназии № 175 два года назад.

В ведомстве уточнили, что, по подсчётам специалистов, это сумма ущерба, который осуждённый причинил непосредственно самому зданию образовательного учреждения во время стрельбы. Исковое заявление было принято Советским районным судом татарстанской столицы ещё в конце сентября этого года.