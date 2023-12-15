Политолог: Путин чётко заявил, что РФ готова к диалогу и сотрудничеству с Европой

В ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин чётко обозначил позицию нашей страны на международной арене и её внешнеполитические принципы. Об этом Лайфу рассказал политолог, член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

"Суть данной позиции заключается в принципе открытости к сотрудничеству со всем международным сообществом, включая в том числе даже страны Коллективного Запада, при условии уважения политических и экономических интересов России и соблюдения договорённостей. В ответе на вопрос про Макрона и Францию президент показал, что мы готовы к диалогу с Европой, вопрос в желании той стороны", — пояснил он.

В целом, указал политолог, глава государства показал стремление к укреплению сотрудничества со странами Глобального Юга, причём как в рамках международных организаций, так и в двустороннем формате. Также он напомнил, что наша страна не использует санкции и иные способы давления на другие государства для достижения своих целей. Такая политика, отметил Малинин, более привлекательна для большей части мира.

Так, Россия руководствуется принципами открытости и взаимовыгодного сотрудничества, что помогает не только укреплять отношения с уже существующими партнёрами, но и усиливать позицию в мире через развитие диалога с государствами, совместная повестка с которыми ещё может расшириться.