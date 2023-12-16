"Мощный лидер": Михалков объяснил, почему президентом России может быть только Путин Михалков назвал Путина единственным мощным лидером мировой политики 16 декабря, 11:32 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Народный артист РСФСР, кинорежиссёр, актёр Никита Михалков уверен, что президент РФ Владимир Путин — это лидер мировой политики, который не допустил краха своей страны в нынешний непростой период.

"Сегодня Путин — это единственный реальный, мощный лидер мировой политики. И никому не стоит удивляться, что такое количество людей хотят поддержать (его кандидатуру на выборах. — Прим. Лайфа), потому что те, кто его не поддерживает, либо неумны, либо вредны", — отметил Михалков в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что именно при Путине Россия "отошла от края пропасти, нарастила мышцы и удержалась", несмотря на давление западных санкций, которые принимались ради уничтожения нашей страны. Михалков заключил, что у россиян не может быть сейчас другого лидера.

По словам режиссёра, Запад обязательно активизируется перед российскими выборами и попытается им помешать, чего допускать никак нельзя. Михалков заметил, что единство и сплочённость общества помогут Путину в ходе предвыборной гонки.

Авторы Татьяна Миссуми