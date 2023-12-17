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Пушилин ожидает высокую явку в ДНР на выборах президента РФ в 2024 году

17 декабря, 08:55
<p>Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © <a href="https://t.me/pushilindenis" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / pushilindenis</a></p>

Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © t.me / pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин полагает, что в республике будет высокая явка на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года, так как население захочет поддержать идущего на новый срок российского лидера Владимира Путина. Об этом Пушилин сказал журналисту Лайфа на съезде членов партии "Единая Россия" в Москве.

Глава ДНР Денис Пушилин ожидает высокую явку на выборах президента РФ в 2024 году. Видео © LIFE

"У нас будет прогнозируемо высокая явка, потому что отношение жителей Донбасса к президенту [Владимиру Путину] с учётом того, что он сделал и продолжает делать для нас, это очень высоко оценивается", объяснил политик.

По его прогнозам, вряд ли кто-то из кандидатов сможет составить достойную конкуренцию Путину, поэтому отрыв по числу голосов должен быть большим.

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Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. Российский лидер уже объявил о намерении баллотироваться, при этом он пойдёт как независимый кандидат без привязки к какой-либо партии. Также Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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