Пушилин ожидает высокую явку в ДНР на выборах президента РФ в 2024 году 17 декабря, 08:55 Глава ДНР Денис Пушилин. Обложка © t.me / pushilindenis

Глава ДНР Денис Пушилин полагает, что в республике будет высокая явка на предстоящих выборах президента России в марте 2024 года, так как население захочет поддержать идущего на новый срок российского лидера Владимира Путина. Об этом Пушилин сказал журналисту Лайфа на съезде членов партии "Единая Россия" в Москве.

Глава ДНР Денис Пушилин ожидает высокую явку на выборах президента РФ в 2024 году. Видео © LIFE

"У нас будет прогнозируемо высокая явка, потому что отношение жителей Донбасса к президенту [Владимиру Путину] с учётом того, что он сделал и продолжает делать для нас, это очень высоко оценивается", — объяснил политик.

По его прогнозам, вряд ли кто-то из кандидатов сможет составить достойную конкуренцию Путину, поэтому отрыв по числу голосов должен быть большим.

Авторы Татьяна Миссуми