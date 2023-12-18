Путин приехал в ЦИК, чтобы подать документы для участия в выборах
Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году. Он стал первым, кто подаёт документы на выдвижение.
Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящей президентской кампании в 2024 году. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Голосование пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Сергей Фадеичев