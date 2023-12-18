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18 декабря, 13:41

Путин приехал в ЦИК, чтобы подать документы для участия в выборах

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком РФ, чтобы подать документы для участия в выборах главы государства в 2024 году. Он стал первым, кто подаёт документы на выдвижение.

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящей президентской кампании в 2024 году. Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Голосование пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Вишнякова
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