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19 декабря, 16:49

ЦИК рассмотрит заявку о регистрации группы избирателей по выдвижению Путина

Центризбирком РФ завтра рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина, говорится в проекте повестки заседания ЦИК.

"О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, и её уполномоченных представителей", — говорится в проекте повестки, опубликованной на сайте комиссии.

20 декабря также будет рассмотрен вопрос о регистрации представителей Путина по финансовым вопросам и открытии его специального избирательного счёта, без которого сбор подписей избирателей не начать.

Политолог отметил безусловный лидерский статус Путина, который первым подал документы в ЦИК

Политолог отметил безусловный лидерский статус Путина, который первым подал документы в ЦИК

Напомним, что президент РФ идёт на выборы-2024 самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Сегодня, 18 декабря, глава государства первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. А голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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