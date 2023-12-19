ЦИК рассмотрит заявку о регистрации группы избирателей по выдвижению Путина

Центризбирком РФ завтра рассмотрит вопрос о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина, говорится в проекте повестки заседания ЦИК.

"О рассмотрении вопроса о регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина, и её уполномоченных представителей", — говорится в проекте повестки, опубликованной на сайте комиссии.