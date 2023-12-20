Леонида Брежнева лишили звания почётного гражданина Днепропетровска

Власти Днепропетровска, который ныне на Украине называют Днепр, лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.

"Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишён звания "Почётный гражданин Днепра", — написал Филатов в своём телеграм-канале, пообещав провести декоммунизацию до конца, "кто бы что ни говорил".

Также власти города переименовали Екатеринославский бульвар, названный в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кёльнский — в честь города в Германии.