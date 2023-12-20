Леонида Брежнева лишили звания почётного гражданина Днепропетровска
Мэр Филатов: Леонид Брежнев лишён звания почётного гражданина Днепропетровска
Власти Днепропетровска, который ныне на Украине называют Днепр, лишили генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почётного гражданина города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов.
"Очень коротко по результатам последней сессии 2023 года. Леонид Брежнев лишён звания "Почётный гражданин Днепра", — написал Филатов в своём телеграм-канале, пообещав провести декоммунизацию до конца, "кто бы что ни говорил".
Также власти города переименовали Екатеринославский бульвар, названный в честь Екатеринославской губернии Российской империи. Теперь он называется Кёльнский — в честь города в Германии.
При этом в сентябре украинские СМИ писали, что власти Днепропетровска решили оставить Брежневу звание почётного гражданина города. Об этом говорилось в ответе на петицию, которая набрала всего 41 голос за 3,5 месяца. Несмотря на столь мизерное число подписантов, городские власти всё равно рассмотрели её. В петиции отмечалось, что Брежнев перестал быть почётным гражданином Днепропетровска в 2017 году, когда город переименовали в Днепр. А в мае сообщалось, что киевские депутаты проголосовали за решение лишить Брежнева звания почётного гражданина украинской столицы. Это разгневало лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
Леонид Брежнев родился в Днепродзержинске (украинское название с 2016 года — Каменское) Екатеринославской губернии. Минувшим летом власти города Каменское, ныне входящего в Днепропетровскую область, под давлением общественности всё-таки убрали бюст бывшего руководителя СССР с центрального проспекта Свободы.
ТАСС / Владимир Мусаэльян