Тепло не вечно: Синоптик анонсировал возвращение морозов в Москву

Относительно тёплая погода будет радовать москвичей до конца недели, а уже в воскресенье, 24 декабря, в столицу придут морозы. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.

"В воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6. В дневные — -1...-5 °С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7 °С, а во второй половине от -5...-10 °С", — отметил он в беседе с RT.