Тепло не вечно: Синоптик анонсировал возвращение морозов в Москву
Синоптик Ильин: В воскресенье, 24 декабря, в Москву придут морозы
Относительно тёплая погода будет радовать москвичей до конца недели, а уже в воскресенье, 24 декабря, в столицу придут морозы. Об этом рассказал синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин.
"В воскресенье будут морозы в ночные часы от -1 до -6. В дневные — -1...-5 °С. Следующая неделя будет без оттепелей. В дневные часы в первой половине недели -2...-7 °С, а во второй половине от -5...-10 °С", — отметил он в беседе с RT.
Метеоролог добавил, что небольшое похолодание понемногу возвращается и в Подмосковье. Так, днём 22 декабря на северо-востоке и северо-западе области прогнозируется до -1 °С. На следующий день ситуация не сильно изменится.
Напомним, начавшаяся в столичном регионе оттепель прогнала циклон "Ваня", который принёс мощные осадки и рекордные сугробы. При этом к Новому году в Москве может выпасть 20 сантиметров снежного покрова. Обильные снегопады ожидаются и в январе-феврале. Количество осадков в эти месяцы, как ожидается, в полтора раза превысит климатическую норму.
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