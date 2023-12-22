Ивлеева вышла на сцену в самом конце "голой вечеринки" в клубе "Мутабор"

Анастасия Ивлеева всё-таки посетила второй день вечеринки Almost naked party в столичном клубе "Мутабор", где ещё несколько дней назад прошёл обыск. Кадры с места тусовки оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Вечеринка в московском клубе "Мутабор", организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео © t.me / SHOT

Спустя несколько часов после обысков блогерша всё-таки посетила собственную вечеринку. На опубликованных кадрах видно, как Ивлеева танцует на сцене, посылая знаки внимания публике.

Стоит отметить, что в сравнении со вчерашним днём она оделась немного скромнее: сегодня телеведущая предпочла отказаться от откровенного прозрачного наряда и облачилась в плотное блестящее короткое платье. Спустя некоторое время она и вовсе переоделась и надела чёрное бархатное длинное платье.