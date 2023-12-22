Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 00:26

Ивлеева вышла на сцену в самом конце "голой вечеринки" в клубе "Мутабор"

SHOT: Ивлеева вышла на сцену в самом конце "голой вечеринки" в клубе "Мутабор"

Анастасия Ивлеева всё-таки посетила второй день вечеринки Almost naked party в столичном клубе "Мутабор", где ещё несколько дней назад прошёл обыск. Кадры с места тусовки оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Вечеринка в московском клубе "Мутабор", организованная блогершей Анастасией Ивлеевой. Видео © t.me / SHOT

Спустя несколько часов после обысков блогерша всё-таки посетила собственную вечеринку. На опубликованных кадрах видно, как Ивлеева танцует на сцене, посылая знаки внимания публике.

Стоит отметить, что в сравнении со вчерашним днём она оделась немного скромнее: сегодня телеведущая предпочла отказаться от откровенного прозрачного наряда и облачилась в плотное блестящее короткое платье. Спустя некоторое время она и вовсе переоделась и надела чёрное бархатное длинное платье.

Голая вечеринка Ивлеевой в самом разгаре, но сама блогерша на неё не спешит
Голая вечеринка Ивлеевой в самом разгаре, но сама блогерша на неё не спешит

Напомним, что скандальная вечеринка Almost naked party ("Почти голая вечеринка"), организованная блогершей Анастасией Ивлеевой, прогремела в столичном клубе "Мутабор" в ночь с 20 на 21 декабря. Развратная тусовка привлекла внимание общественности: с требованием проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ* во все возможные инстанции обратились различные организации. Сама же блогерша заявила, что не видит ничего "бесовского" в прошедшей вечеринке, и анонсировала второй день тусовки, куда нагрянули силовики. В заведении они провели обыски и изъяли документацию.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Настя Ивлеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров