Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 09:56

"Груз, который ЕС не поднять": В Кремле предупредили Евросоюз о крахе в случае принятия Украины

Песков заявил, что принятие Украины в ЕС приведёт к развалу Евросоюза

Принятие Украины в ЕС подорвёт всю систему европейского сообщества и приведёт к его развалу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Решение. — Прим. Лайфа) принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, просто подорвёт всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", — заявил Песков.

В Кремле прокомментировали заявление Орбана о площади Украины при вступлении в ЕС
В Кремле прокомментировали заявление Орбана о площади Украины при вступлении в ЕС

Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это решение Брюсселя является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение. Против принятия Украины выступает Венгрия, там ранее напомнили о праве жёсткого вето на присоединение Незалежной. А лидер Франции Эмманюэль Макрон усомнился, что Украину в скором времени примут в ЕС.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров