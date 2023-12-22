Принятие Украины в ЕС подорвёт всю систему европейского сообщества и приведёт к его развалу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Решение. — Прим. Лайфа) принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, просто подорвёт всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", — заявил Песков.