"Груз, который ЕС не поднять": В Кремле предупредили Евросоюз о крахе в случае принятия Украины
Песков заявил, что принятие Украины в ЕС приведёт к развалу Евросоюза
Принятие Украины в ЕС подорвёт всю систему европейского сообщества и приведёт к его развалу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"(Решение. — Прим. Лайфа) принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от её территориальных проблем, просто подорвёт всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", — заявил Песков.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это решение Брюсселя является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение. Против принятия Украины выступает Венгрия, там ранее напомнили о праве жёсткого вето на присоединение Незалежной. А лидер Франции Эмманюэль Макрон усомнился, что Украину в скором времени примут в ЕС.
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