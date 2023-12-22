В Кремле прокомментировали заявление Орбана о площади Украины при вступлении в ЕС
Песков: Россия отреагирует, если кто-то попробует посягнуть на новые регионы
Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на её новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что РФ считает эти регионы своей неотъемлемой частью.
Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан адресовал Брюсселю вопрос, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами РФ. На брифинге представителя Кремля спросили, волнует ли Москву то, в каких границах Незалежная может присоединиться к Евросоюзу, если это когда-либо произойдёт, и не возникнет ли тогда противоречий с новыми регионами России.
"Речь идёт о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", — пояснил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. В Кремле, в свою очередь, заявили, что это решение Брюсселя является политизированным, очевидно, что эти страны не соответствуют жёстким критериям вступления в объединение. Против принятия Украины выступает Венгрия, там ранее напомнили о праве жёсткого вето на присоединение Незалежной.
Напомним, 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за воссоединение с Россией. А 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. В сентябре 2023 года глава государства предложил назначить 30-е число Днём воссоединения регионов с РФ. В праздничный день Путин выступил с видеообращением.
Getty Images / Michael Gruber