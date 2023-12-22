В Кремле прокомментировали заявление Орбана о площади Украины при вступлении в ЕС

Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на её новые регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он указал, что РФ считает эти регионы своей неотъемлемой частью.

Напомним, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан адресовал Брюсселю вопрос, примут ли Украину в ЕС с новыми регионами РФ. На брифинге представителя Кремля спросили, волнует ли Москву то, в каких границах Незалежная может присоединиться к Евросоюзу, если это когда-либо произойдёт, и не возникнет ли тогда противоречий с новыми регионами России.