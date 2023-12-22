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Песков заверил, что Россия примет ответные меры в случае конфискации активов

22 декабря, 10:08
Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Россия непременно примет ответные меры в случае конфискации её активов за рубежом. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил: США и Европа прекрасно понимают, что незаконное изъятие российской собственности будет иметь юридические последствия для всех, кто это инициировал и реализовал.

"Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что мы можем конфисковать в ответ. И если это что-то будет находиться, мы будем, естественно, незамедлительно это делать", — проанонсировал представитель Кремля.

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Ранее Лайф писал, что Германия задумала изъять замороженные российские активы на 720 миллионов евро. В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) в ФРГ заморозили российские активы на сумму свыше пяти миллиардов евро. А не так давно Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, в котором впервые была введена схема конфискации замороженных активов России и "посмертные" санкции. Песков после объявления рестрикций заметил, что ресурс областей, против которых Европа может ввести ограничения, исчерпывается.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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