Песков заверил, что Россия примет ответные меры в случае конфискации активов

Россия непременно примет ответные меры в случае конфискации её активов за рубежом. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил: США и Европа прекрасно понимают, что незаконное изъятие российской собственности будет иметь юридические последствия для всех, кто это инициировал и реализовал.