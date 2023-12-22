Регион

Уведомления отключены

22 декабря, 13:33

Близкие звезды "Пацанок" ничего не знают о её смерти и называют сообщения об этом "бредом"

SHOT: Полиция проверяет информацию о смерти участницы "Пацанок" Дианы Янголенко

Диана Янголенко. Обложка © Vk / НОВЫЕ ПАЦАНКИ 8

Диана Янголенко. Обложка © Vk / НОВЫЕ ПАЦАНКИ 8

Полицейские проверяют сведения о смерти 21-летней участницы реалити-шоу "Пацанки" Дианы Янголенко. О трагической новости ранее сообщил её молодой человек, но родные девушки ничего не знают об этом и называют данную информацию бредом, пишет телеграм-канал SHOT.

По словам парня, Диана вечером 19 декабря отдыхала в апартаментах в Санкт-Петербурге и в какой-то момент захотела попробовать необычную настойку с галлюциногенными грибами. После "дегустации" она перестала выходить на связь. Спустя несколько дней молодой человек пришёл на место и увидел опечатанную дверь. Янголенко же, после того как выпила настойку, шутила, что научится летать из-за высокой летальности напитка.

При этом отец и дядя девушки подчеркнули, что сообщений о её смерти не получали. Кроме того, данных о гибели звезды "Пацанок" не поступало в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Сама девушка по-прежнему не выходит на связь.

Янголенко родилась в Норильске, в 2022 году она участвовала в шоу "Пацанки", а до этого была судима. Спалила квартиру человека из мести.

Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой
Девушка, найденная мёртвой на озере с выколотыми глазами, работала официанткой и хотела стать телезвездой

Ранее Лайф сообщал, что другая участница седьмого сезона шоу "Пацанки" Юлия Михайлова выпала с 22-го этажа жилого дома в Рязани. Девушка часто говорила, что любит высоту, и делилась фото с экстремальными прыжками. Незадолго до смерти она признавалась, что хочет начать жизнь с чистого листа.

Никита Осипов
  • Новости
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров