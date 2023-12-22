Близкие звезды "Пацанок" ничего не знают о её смерти и называют сообщения об этом "бредом"

Полицейские проверяют сведения о смерти 21-летней участницы реалити-шоу "Пацанки" Дианы Янголенко. О трагической новости ранее сообщил её молодой человек, но родные девушки ничего не знают об этом и называют данную информацию бредом, пишет телеграм-канал SHOT.

По словам парня, Диана вечером 19 декабря отдыхала в апартаментах в Санкт-Петербурге и в какой-то момент захотела попробовать необычную настойку с галлюциногенными грибами. После "дегустации" она перестала выходить на связь. Спустя несколько дней молодой человек пришёл на место и увидел опечатанную дверь. Янголенко же, после того как выпила настойку, шутила, что научится летать из-за высокой летальности напитка.

При этом отец и дядя девушки подчеркнули, что сообщений о её смерти не получали. Кроме того, данных о гибели звезды "Пацанок" не поступало в ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Сама девушка по-прежнему не выходит на связь.