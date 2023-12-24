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24 декабря, 14:00

Израильский беспилотник атаковал здание школы в Ливане

Израильский беспилотник выпустил ракету в здание школы в пограничном районе Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Там отметили, что на этих территориях действуют вооружённые формирования шиитской партии "Хезболлах", о потерях в их рядах информации нет.

В издании рассказали, что беспилотник ударил по школе в посёлке Эт-Тейба. Были повреждены крыша и второй этаж. Дети и учителя не пострадали, так как там уже начались рождественские каникулы.

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Как уже рассказывал Лайф, в октябре радикалы ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Еврейское государство в ответ заявило о переходе страны в состояние войны и начало бомбить Газу. 24 ноября между сторонами наконец было заключено четырёхдневное перемирие. А 2 декабря ЦАХАЛ объявила о возобновлении боевых действий.

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Александра Мышляева
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