Израильский беспилотник атаковал здание школы в Ливане

Израильский беспилотник выпустил ракету в здание школы в пограничном районе Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed. Там отметили, что на этих территориях действуют вооружённые формирования шиитской партии "Хезболлах", о потерях в их рядах информации нет.

В издании рассказали, что беспилотник ударил по школе в посёлке Эт-Тейба. Были повреждены крыша и второй этаж. Дети и учителя не пострадали, так как там уже начались рождественские каникулы.