Нетаньяху пригрозил ещё двум странам участью Газы
Нетаньяху: Бейрут и Южный Ливан могут повторить судьбу Газы из-за "Хезболлы"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация напряжённости на границе с Ливаном со стороны шиитской организации "Хезболла" может привести Бейрут и Южный Ливан к судьбе сектора Газа. Угрозами он разразился перед резервистами в ходе поездки на север и посещения одной из артиллерийских батарей.
"Народ гордится вами! Я также предлагаю нашим врагам обратить внимание на этот дух, потому что, если "Хезболла" решит начать полномасштабную войну, она своими руками превратит Бейрут и Южный Ливан, которые находятся недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.
Он отметил, что власти полны решимости добиться победы. Израильский лидер добавил, что выиграть можно с помощью сплочённой армии, отметив высокий боевой дух военных.
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности".
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld