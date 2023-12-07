Нетаньяху пригрозил ещё двум странам участью Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация напряжённости на границе с Ливаном со стороны шиитской организации "Хезболла" может привести Бейрут и Южный Ливан к судьбе сектора Газа. Угрозами он разразился перед резервистами в ходе поездки на север и посещения одной из артиллерийских батарей.

"Народ гордится вами! Я также предлагаю нашим врагам обратить внимание на этот дух, потому что, если "Хезболла" решит начать полномасштабную войну, она своими руками превратит Бейрут и Южный Ливан, которые находятся недалеко отсюда, в Газу и Хан-Юнис", — цитирует Нетаньяху его канцелярия.