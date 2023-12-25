Политолог назвала Слуцкого системным и понятным политиком
Эксперт Линдигрин: Слуцкий — это системный и понятный политик
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Все парламентские партии фактически консолидировались сегодня вокруг линии государственного патриотизма благодаря ситуации вокруг СВО, именно она объединила российское общество. Но это не исключает конкурентности на предстоящих выборах. И выдвижение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — очередное тому подтверждение, заявила Лайфу генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.
"В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие широкий диапазон политических идей, разные политические взгляды. Выдвигаются кандидаты от крупнейших и старейших партий, за которыми стоят миллионы избирателей", — сказала Линдигрин.
Она также отметила, что Слуцкий — это системный и понятный для большинства участников выборов политик. Его выдвижение в сегодняшнем раскладе вполне может обеспечить партии второе место по результатам голосования, заключила Линдигрин.
Напомним, "Новые люди" и Партия роста решили объединиться и выдвинуть единого кандидата на президентские выборы в 2024 году, которые состоятся с 15 по 17 марта. От КПРФ уже заявлен кандидатом Николай Харитонов, а от ЛДПР — Леонид Слуцкий, который сегодня подал в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации документы для участия в выборах.