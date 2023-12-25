Политолог назвала Слуцкого системным и понятным политиком

Все парламентские партии фактически консолидировались сегодня вокруг линии государственного патриотизма благодаря ситуации вокруг СВО, именно она объединила российское общество. Но это не исключает конкурентности на предстоящих выборах. И выдвижение лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — очередное тому подтверждение, заявила Лайфу генеральный директор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

"В выборах в России всегда участвуют политики, представляющие широкий диапазон политических идей, разные политические взгляды. Выдвигаются кандидаты от крупнейших и старейших партий, за которыми стоят миллионы избирателей", — сказала Линдигрин.