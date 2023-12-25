Пашинян объявил два требования Армении к повестке ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономическое объединение и не должен обладать политической или геополитической повесткой. Такое заявление на заседании ЕАЭС сделал премьер-министр Армении, которая с 1 января начнёт исполнять председательские обязанности в союзе, Никол Пашинян.

"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания Договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки", — отметил глава армянского кабмина.

Он подчеркнул, что Ереван рассматривает ЕАЭС именно в этом ключе и будет стремиться пресекать любые попытки политизировать евразийскую интеграцию, развивая при этом сотрудничество в экономической сфере. Кроме того, армянский лидер указал на то, что экономические принципы ЕАЭС не должны быть взаимосвязаны с политическими амбициями организации. Пашинян отметил, что базовые свободы торговли и интеграция не должны притесняться из соображений политики.

"Это точно приведёт к коррозии фундаментальных принципов объединения", — объяснил он свою позицию.