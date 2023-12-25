Пашинян объявил два требования Армении к повестке ЕАЭС
Пашинян: У ЕАЭС не должно быть политической или геополитической повестки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Павел Бедняков
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — экономическое объединение и не должен обладать политической или геополитической повесткой. Такое заявление на заседании ЕАЭС сделал премьер-министр Армении, которая с 1 января начнёт исполнять председательские обязанности в союзе, Никол Пашинян.
"Символично, что председательство Армении совпадает с десятилетием подписания Договора о ЕАЭС, в основе которого лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки", — отметил глава армянского кабмина.
Он подчеркнул, что Ереван рассматривает ЕАЭС именно в этом ключе и будет стремиться пресекать любые попытки политизировать евразийскую интеграцию, развивая при этом сотрудничество в экономической сфере. Кроме того, армянский лидер указал на то, что экономические принципы ЕАЭС не должны быть взаимосвязаны с политическими амбициями организации. Пашинян отметил, что базовые свободы торговли и интеграция не должны притесняться из соображений политики.
"Это точно приведёт к коррозии фундаментальных принципов объединения", — объяснил он свою позицию.
Учитывая вышесказанное, армянская сторона считает крайне важным шагом подписание Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года, а также на период до 2045 года. В её основу заложены как концептуальные, так и самые срочные направления развития ЕАЭС в среднесрочной и долгосрочной перспективе, резюмировал премьер-министр Армении.
Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. После прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. На саммите Путин рассказал, что объём взаимной торговли в ЕАЭС вырос почти вдвое за 10 лет. Лидеры "пятёрки" решили провести юбилейный саммит ЕАЭС под председательством Армении в мае 2024 года в Москве.