Лукашенко ответил на вопрос Лайфа об обиде на Пашиняна за бойкот саммита в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел сегодня в Санкт-Петербург, заявил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит в Минск. Об этом он рассказал корреспонденту Лайфа.

"А какая разница: Питер или Минск? Это разные форматы, и я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?" Он говорит: "Ну, это другой формат — экономический. Мы обижены на военно-политический — ОДКБ, а это экономика". Я знал, что он прилетит", — сказал белорусский лидер.