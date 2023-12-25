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25 декабря, 16:13

Лукашенко ответил на вопрос Лайфа об обиде на Пашиняна за бойкот саммита в Минске

Лукашенко заявил Лайфу, что не обижен на Пашиняна, который не приехал в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прилетел сегодня в Санкт-Петербург, заявил, что не обижен на премьер-министра Армении Никола Пашиняна за то, что тот не приехал на саммит в Минск. Об этом он рассказал корреспонденту Лайфа.

Лукашенко заявил, что он обижен на Пашиняна, который не приехал в Минск. Видео © LIFE

"А какая разница: Питер или Минск? Это разные форматы, и я знал об этом, что он прилетит в Питер. Когда я с ним разговаривал, я ему говорю: "Никол Воваевич, в Питер-то ты же прилетишь?" Он говорит: "Ну, это другой формат экономический. Мы обижены на военно-политический — ОДКБ, а это экономика". Я знал, что он прилетит", — сказал белорусский лидер.

На вопрос журналиста, не потеряют ли Россия и Белоруссия Армению как союзника, Лукашенко ответил, что армяне — умные люди, поэтому вряд ли захотят экономически убить страну.

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Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, а 26 декабря — неформальный саммит СНГ. В Кремле отметили, что заседание 25 декабря будет не "чисто праздничным", а вполне рабочим, насыщенным актуальной повесткой дня. Первым из лидеров СНГ в Северную столицу прилетел президент Киргизии Садыр Жапаров. Накануне вечером его борт сел в Пулково. Сегодня в Петербург прилетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. На саммите ждут и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который в октябре не почтил своим присутствием саммиты СНГ в Киргизии и лидеров ОДКБ в Минске. Армянский лидер уже отправился в Россию с двухдневным рабочим визитом.

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LIFE

Александра Мышляева
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