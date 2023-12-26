"Пусть смотрят по телевизору": Украинская теннисистка выступила против участия россиян в Олимпиаде
Украинка Цуренко: Пусть россияне и белорусы смотрят Олимпиаду-2024 по телевизору
Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала решение Международного олимпийского комитета допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх – 2024 в Париже. Спортсменка из Незалежной осудила данное решение МОК.
"У нас ежегодно четыре турнира Большого шлема, а Олимпиада для нас не так уж важна. Остальные спортсмены тратят четыре года на подготовку исключительно к Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору", — приводит слова спортсменки Sportowe Fakty.
Напомним, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до Игр-2024 в Париже, однако выступать им придётся в нейтральном статусе. Решение связано с мнением большинства спортсменов, сообщили в комитете. Кроме того, МОК запретил любую демонстрацию российской символики на Олимпиаде. Во время своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает участие наших спортсменов в соревнованиях, потому что все в мире и так будут знать, что это атлеты из России. Однако, по его словам, если МОК преследует цель отсечь российских спортсменов, претендующих на медали, "обесточить" сборную, то ехать не нужно. Путин добавил, что над окончательным решением надо подумать.
ТАСС / VCG / Visual China Group