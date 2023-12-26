"Пусть смотрят по телевизору": Украинская теннисистка выступила против участия россиян в Олимпиаде

"У нас ежегодно четыре турнира Большого шлема, а Олимпиада для нас не так уж важна. Остальные спортсмены тратят четыре года на подготовку исключительно к Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому поддерживаю, что Украина отправит на Олимпиаду сильнейшую команду в истории, а россияне и белорусы будут смотреть соревнования по телевизору", — приводит слова спортсменки Sportowe Fakty.